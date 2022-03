Cum se simte Irinel Columbeanu după ce a suferit un accident vascular? Fostul om de afaceri a suferit o intervenție de urgență

Irinel Columbeanu este internat în continuare la Spitalul Elias din Capitală, asta după ce a suferit un accident vascular major. Fostul soț al Monicăi Gabor a suferit și o intervenție la inimă pentru curățarea carotidei.

Irinel Columbeanu a suferit un accident vascular cerebral la puțin timp după lansarea celui dea-al voilea volum din seria cărților sale autobiografice. Fostul om de afaceri a fost transportat de urgență la Spitalul Elias din Capitală, acolo unde a primit primele îngrijiri medicale.

Cu toate că Irinel Columbeanu a apelat timpuriu serviciile medicale, accidentul vascular pe care l-a făcut i-a înrăutățit considerabil starea de sănătate. Astfel, medicii de la Spitalul Elias au hotărât că fostul soț al Monicăi Gabor trebuie operat de urgență.

”După lansarea din 16 februarie, am suferit un AVC. Sunt internat la Elias. Mă simt mai bine acum”, declarase Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro

Fostul om de afaceri a fost operat pe 28 februarie, iar surse medicale au declarat pentru antenastars.ro că va putea fi externat în curând, dacă starea de sănătate îi va permite.

Se pare că Irinel Columbeanu nu este străin de accidentul vascular, asta pentru că la vârsta de 23 de ani, fostul soț al Monicăi Gabor s-a confruntat pentru prima dată cu această urgență medicală.

Irinel Columbeanu și-a lansat cel de-al doilea volum autobiografic

Irinel Columbeanu continuă seria dezvăluirilor despre viața sa, astfel că pe 16 februarie a avut loc lansarea volumului doi ai seriei autobiografice. Totuși, fostul om de afaceri și-ar fi dorit ca fiica sa, Irina Columbeanu și fosta sa soție să fie prezente la eveniment.

”Primul volum dacă l-ar fi citit cred că mi-ar fi comunicat părerea lor, iar eu, când am vorbit ultima oară cu Irina nu mi-a spus nimic, iar Monica nu ar fi ezitat să-mi spună. Pe Irina n-am invitat-o pentru că ea are școală în această săptămână și n-am vrut să-i tulbur frecventarea cursurilor, iar pe Monica am invitat-o în scris'', a mărturisit Irinel Columbeanu la Antena Stars.