Wrs a câștigat finala Eurovision România 2022 și merge la Torino

Finala Selecției Naționale Eurovision 2022 a fost un show de zile mari, unde wrs a fost starul serii printr-un show incendiar și un cântec exotic ce a reușit să cucerească inimile tuturor spectatorilor

WRS, CU PIESA LLAMAME, VA REPREZENTA ROMÂNIA LA EUROVISION SONG CONTEST

2022



“Sunt extrem de fericit și încă nu realizez întru totul ce s-a

intamplat! Cu inima plină de bucurie, țin să mulțumesc tuturor

oamenilor care m-au votat și care mi-au ținut pumnii. Noaptea de 5

martie reprezintă încununarea anilor mei de stat pe scenă, iar acum

simt si mai mult că toată munca asta a meritat. Vreau să mulțumesc

tuturor persoanelor impicate în concursul Eurovision, dar și în

cariera mea. Ne vedem la Torino!”_ a declarat wrs după momentul său

câștigător.



Cu puțin timp înainte de finală, wrs era dat drept favoritul

incontestabil de fanii Eurovision de pe cel mai mare grup dedicat

concursului - EUROVISION ROMANIA - care an de an analizează

prestațiile concurenților și îi ajută cu sugestii. Totodată,

WiwiBloggs – cea mai urmărită și apreciată publicație din lume

dedicată concursului Eurovision – avea un sondaj unde fanii își

puteau vota preferatul, iar wrs era pe poziția fruntașă la o

diferență dublă față de locul doi.



Wrs este un artist multidisciplinar cu o viziune unică asupra artei, el

fiind și propriul său regizor de videoclipuri. Înainte de a face

pasul în față ca vocalist, a fost dansator pentru alți artiști sau

televiziuni. În 2015 era implicat în trupa SHOT, astfel

începându-și cariera muzicală. Doi ani mai târziu părășește

proiectul pentru a merge în Londra unde și-a perfectat abilitățile

de compozitor. În 2020 semnează cu Global Records, iar de atunci nu

s-a oprit o zi din pasiunea lui și a lansat în continuu. Printre piese

amintim: “Tsunami”, “Amore”, “why”, “la răsărit”, iar

lista poate continua. Wrs este un artist ce poate fi auzit și la radio,

piesa “Amore” este Top 10 Radio România.