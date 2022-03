Lidia Buble lansează Draga mea, o confesiune muzicală cu un mesaj sensibil

Lidia Buble a lansat cea mai nouă piesă a sa, o melodie cu un mesaj puternic și emoționant. "Draga mea" este mai mult decât o piesă, este un sentiment pe care cu toate l-am simțit cel puțin o dată în viață atunci când trădarea și-a făcut loc într-o poveste de dragoste pe care o credeam nemuritoare.

Lidia Buble revine cu un nou look și o piesă cu o încărcătură emoțională puternică, o scrisoare dedicată tuturor celor care uită de oamenii din jurul lor, în drumul către fericire, și ajung să-i rănească. „Draga mea" este numele noului single al artistei, o confesiune muzicală cu un mesaj sensibil.



„Draga mea, jur că regret că îți vreau răul/ Draga mea, ce să fac, m-apasă doru'/ Draga mea, vreau să plângi cum am plâns și eu..." sunt doar o parte din versurile ce descriu sentimentele unei femei atunci când inima ei este făcută bucăți. Scrisă de Adda împreună cu Aria, Bianca Adina Lobda, Producadoru, Robert Toma, Vlad Cranganu, Cristian-Ion Galițî și Serj Musteața, piesa este însoțită de un videoclip regizat de San ce dezvăluie o nouă latură a Lidiei, mai puternică și mai pasională ca niciodată.



„Dragilor, voi știți că sunt mereu profundă și originală în aproape toate piesele mele. Așa am dorit să aduc și acum în atenția voastră o melodie de și din suflet. Este special dedicată femeilor care iubesc cu pasiune, care pun punctul pe «i» atunci când își exprimă sentimentele, care au puterea de a închide ușa atunci când spun «Gata!» și, mai ales, pentru cele care știu să se iubească întru totul și nu-și pierd niciodată încrederea de sine. «Draga mea» este și pentru tine, DRAGUL MEU. Pentru tine, bărbatul, cel care odată cu ascultarea piesei mele sper să înțelegi cât de puternice și arzătoare sunt sentimentele femeilor. Ca o concluzie, pentru tine, DRAGA MEA: Dacă este timpul să închizi o ușă, fă-o! Dar nu-ți închide și ușile inimii tale... Dragostea te vindecă mereu!", spune Lidia.



Cu o comunitate de aproape 1,5 milioane de fani care o urmărește pe Instagram și îi ascultă muzica, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale. Anul trecut, Lidia Buble și Vunk au făcut echipă pentru „Vino, du-te", un hit de succes care și-a făcut loc în playlisturile radio chiar înainte de lansare. A urmat „INTENS", o piesă despre acea dorință arzătoare pe care o simte o femeie atunci când iubește, iar la finalul anului 2021 a lansat „Extrapolăm".