La mulți ani, Josephine! Fetița lui Smiley și a Ginei Pistol a împlinit astăzi un an

Smiley și Gina Pistol trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor de când a venit pe lume micuța Josephine. Astăzi, cea mică a împlinit un an, iar tatăl ei a postat un mesaj emoționant pe social media.

Primul an de viață al micuței Josephine este celebrat astăzi, iar Smiley și Gina Pistol sunt mai fericiți ca niciodată. Micuța lor le-a adus extrem de multă fericire și împlinire, iar acum viața le este un vis devenit realitate.

Artistul a postat astăzi o poză cu fiica lui, dar și un mesaj special prin care își declară dragostea față de micuța Josephine. Smiley a declarat că pentru el, astăzi nu este ziua bărbatului, ci ziua celei mai importante ființe, Josephine.

Fetița Ginei Pistol și a lui Smiley a împlinit primul anișor, iar cei trei, ca și familie au avut parte de multe schimbări în ultimele 12 luni. Astăzi, 9 martie s-a împlinit un an de când artistul și partenera sa de viață au devenit părinți, iar asta este cel mai frumos lucru care li s-a întâmplat vreodată celor doi.

"Nu stiu despre altii,dar pentru mine 9 martie nu e ziua barbatului!Josephine implineste azi 1 an!1 an de iubire pura,1 an de cand ne-ai facut pe mine si pe @ginapistol parinti,1 an de cand zambim,ne emotionam si ne bucuram in fiecare zi,1 an de cand viata noastra e mult mai frumoasa pentru ca o privim prin ochii tai!

La multi ani,Josephine!", a scris fericitul tătic pe social media.

La rândul ei, Gina Pistol a postat o fotografie pe InstaStory cu câteva baloane de petrecere, printre care și cifra unu, dovadă ca Josephine va avea o zi minunată astăzi, înconjurată de dragostea familiei și, de ce nu, de multe cadouri.

Sursă foto: Instagram