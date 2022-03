România, următoarea țintă a rușilor? Ce a declarat în urmă cu scurt timp Ministrul de Externe al Rusiei

În cea de-a 15-a zi de bombardamente asupra Ucrainei, românii stau la sufletul la gură și așteaptă să vadă ce se va întâmpla în continuare. Recent, Ministrul de Externe al Rusiei a făcut câteva declarații cu privire la un eventual război în Europa.

Războiul început de Rusia asupra Ucrainei a ajuns în cea de-a 15-a zi, însă trupele rușești au început să bombardeze maternități, școli, blocuri, iar mii de civili mor nevinovați în aceste momente. În acest context, românii și-au făcut deja planuri în ceea ce privește un eventual conflict în România, mulți dintre ei fiind extrem de speriați de o posibilă invazie a armatei rusești.

Recent, Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov a făcut câteva declarații pe acest subiect, spunând că planul Rusiei nu este de a ataca și alte state. Mai mult, acesta declară că Rusia nu a dorit să pornească războiul, însă a fost provocată ani de rând de către Ucraina.

”Noi nu plănuim să atacăm alte țări, noi nu am atacat nici Ucraina! Am explicat de nenumărate ori, situația a degenerat în Ucraina unde era o amenințare directă pentru federația rusă, în ciuda a numeroși ani de propuneri și negocieri. Nu am fost ascultați niciodată!”, a declarat Serghei Lavrov, scrie spynews.ro

Astfel, în continuare au loc negoicieri între oficialii ucraineni și cei din Rusia, fără a se ajunge, însă, la o concluzie definitivă. Atacurile armatei ruse și bombardamentele continuă să fie aruncate peste orașe din Ucraina.

”Astăzi ne-am întâlnit cu ministrul de Externe al Rusiei, la invitația acestuia, și am avut o discuție trilaterală, împreună cu delegația Ucrainei, condusă de Dmitri Kuleba. Această întâlnire a avut loc la inițiativa părții turce, pentru că suntem deschiși negocierilor și pentru a găsi o soluție pentru a capăt conflictului și de a ieși din această criză”, a mai declarat Serghei Lavrov.

