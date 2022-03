Oana Roman, ultimele informații despre starea de sănătate a mamei sale! Mioara Roman a ajuns de urgență la spital

Oana Roman se preocupă îndeaproape de starea de sănătate a mamei sale, iar recent cele două au mai trecut peste încă o cumpănă. Fiica lui Petre Roman a dezvăluit recent cum se simte Mioara Roman, asta după ce a fost transportată de urgență la spital.

Oana Roman a vorbit recent despre starea de sănătate a mamei sale, asta după ce Mioara Roman a avut nevoie să fie transportată de urgență la spital. De ceva timp, mama vedetei este internată la un centru special unde are parte zilnic de terapii și unde este îngrijită la cele mai înalte standarde.

Din păcate, Mioara Roman a fost nevoită să meargă de urgență la spital, asta din cauza stărilor de rău pe care le acuza. Fanii Oanei Roman s-au îngrijorat imediat și au asaltat-o pe vedetă cu întrebările legate de starea de sănătate a mamei sale.

''Mama este bine, a avut și ea o perioadă grea, dar s-a recuperat și este ok. Mai ales acum când eu nu mă simt așa în formă sunt foarte liniștită să știu că este bine și îngrijită. Merg des la ea și aștept să vină vremea un pic mai caldă ca să pot ieși cu ea la terasa'', a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Petre Roman se confruntă de ceva vreme cu probleme medicale serioase, însă fiica ei, Oana Roman are grijă ca mamei sale să nu îi lipsească nimic și să aibă parte de tot confortul și atenția necesară.

Mioara Roman este internată de mai bine de un an la o clinică specializată, acolo unde face zilnic diverse terapii care să o ajute în diagnosticul pe care îl are.

''Mama are nevoie de multe terapii și îngrijire. Ele nu se pot face acasă la fel de bine ca acolo unde este acum. Plus că-i place mult că are multă atenție și îngrijire acolo. O văd mai des decât o vedeam când locuia singură și vine acasă la masă destul de des. Terapiile de care are nevoie sunt zilnice. Calitatea vieții ei depinde de gradul de confort pe care îl are în funcție de ce nevoi are acum'', a declarat acum ceva timp Oana Roman, pe rețelele de socializare.