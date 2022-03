Citate despre femei puternice: Găsește-ți forța interioară!

Iată cele mai frumoase citate despre femei puternice!

Este bine cunoscut faptul că există femei care ar putea muta munții din loc dacă își doresc cu adevărat acest lucru. Totodată, există femei care reușesc să depășească orice moment dificil al vieții lor prin tăria de caracter de care dau dovadă. Fieecare reprezentantă a sexului frumos are în sufletul său o anumită putere pe care trebuie să o descopere.

Citate despre femei puternice

1. Nu sunt o femeie dificilă. Sunt doar o femeie puternică și îmi știu valoarea. / I am not a difficult woman at all. I am simply a strong woman and know my worth.

2. Nu fi o doamnă, fii o legendă! – Stevie Nicks

3. Fetele vor atenție, femeile vor respect.

4. Feminitatea este forma supremă a sofisticării.

5. Nu există nimic mai rar și nici mai frumos ca o femeie care este pur și simplu ea însăși, confortabilă cu ea însăși în imperfecțiunea-i perfectă. Pentru mine aceasta este esența adevărată a frumuseții. – Steve Maraboli

6. Câteodată prințesa ucide dragonul și salvează prințul. – Samuel Lowe

7. Nu sunt o fată una la un milion, sunt o femeie așa cum nu vei mai întâlni vreodată. 🙂

8. Fii o fată cu minte, o femeie cu atitudine și o doamnă cu clasă. / Be a girl with a mind, a woman with attitude and a lady with class.

9. Nu ai nevoie de prinți ca să te salveze. Nu am prea multă răbdare pentru poveștile în care femeile sunt salvate de bărbați. – Neil Gaiman, scriitor

10. E genul de regină care știe că nu poartă coroana pe cap, ci în suflet. – Adrian Michael

11. Are momente de slăbiciune când începe să creadă că are nevoie de cineva ca să o salveze. Dar apoi zâmbește și își amintește că ea este eroina propriei povești.

12. Sunt o regină fie că am sau nu un rege.

Citate despre femei puternice - Celebrități

Daca vrei sa se spuna ceva, cere-i asta unui barbat, daca vrei sa se faca ceva, cere-i asta unei femei. - Margaret Thatcher Femeia e ca o punguta de ceai: nu stii niciodata cat de tare este pana nu o vezi cum fierbe. - Eleanor Roosevelt Atunci cand o femeie devine propriul ei prieten cel mai bun, viata este mai usoara. - Diane Von Furstenberg Sunt puternica si ambitioasa. Stiu exact ce vreau, iar daca asta ma face o scorpie, nicio problema! - Madonna O feminista este o persoana care recunoaste egalitatea si umanitatea deplina a femeilor si a barbatilor. - Gloria Steinem Nu poti controla toate evenimentele care ti se intampla, dar poti decide sa nu fii ingenuncheat de ele. - Maya Angelou Imi ridic vocea nu pentru a tipa, ci pentru a ma face auzita. - Malala Yousafzai Femeile, ca si barbatii, ar trebui sa incerce sa faca imposibilul. Si atunci cand esueaza, esecul lor ar trebui sa fie o provocare pentru altii. - Amelia Earhart Dragostea nu este totul. Ea trebuie sa fie fundatia, piatra de temelie, dar nu intreaga structura. Ea este mult prea flexibila, prea schimbatoare. - Bette Davis Desigur ca nu imi fac griji ca ii pot intimida pe barbati. Pentru genul acela de barbati care ar putea fi intimidati de mine, nu am nici un interes. - Chimamanda Ngozi Adichie Intrebarea nu este "Cine imi va da voie?"; intrebarea este "Cine ma va opri?". - Ayn Rand Femeile sunt adevaratele arhitecte ale societatii. - Harriet Beecher Stowe Caracterul. Inteligenta. Puterea. Stilul. Toate acestea inseamna frumusete. Diane von Furstenberg Daca doresti sa obtii ceva ce nu ai avut niciodata, trebuie sa faci ceva ce nu ai facut niciodata. - Coco Chanel Pentru ochi frumosi, cauta frumosul in ceilalti. Pentru buze frumoase, rosteste doar vorbe bune, iar pentru echilibru in viata, mergi fiind constient ca nu vei fi niciodata singur. - Audrey Hepburn Nu exista esec, doar lectii pe care trebuie sa le inveti. - Oprah Winfrey Toti ar trebui sa incepem sa traim inainte sa imbatranim. Teama este stupida. La fel sunt si regretele. - Marilyn Monroe Adevarata integritate este aceea cand faci lucrul corect stiind ca nimeni nu o sa stie ca ai facut-o. - J.K Rowling Curajul este ca un muschi. Stiu din propria experienta ca devii mai curajoasa pe masura ce il lucrezi. - Indra Nooyi Relatiile bune nu dor, nu te fac sa suferi. Nu ma refer doar la persoana cu care urmeaza sa iti petreci restul vietii, ci in general, la prietenii pe care ti-i alegi. – Michelle Obama

