22 de lucruri pe care SIGUR nu le știi despre sezonul 2 din Bridgerton

Hai cu noi în culisele sezonului 2 din Bridgerton!

De la Shondaland și creatorul Chris Van Dusen, cel de-al doilea sezon din Bridgerton îl urmărește pe Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), cel mai mare frate și viconte Bridgerton, în timp ce încearcă să își găsească o soție potrivită. Condus de datoria lui de a susține numele familiei, căutarea lui Anthony a unei debutante care să îndeplinească standardele lui imposibile pare nefastă până când Kate (Simone Ashley) și sora ei mai mică Edwina (Charithra Chandran) Sharma sosesc din India.

Pentru că ne mai desparte foarte puțin timp de premiera noului sezon, iată ce secrete am aflat de la actorii care joacă în îndrăgitul serial.

Bridgerton, sezonul 2: Secrete de culise

1. Paleta de culori pentru costume a lui Anthony Bridgerton este mai închisă în acest sezon pentru a reflecta cât de în serios ia căutarea unui partener. Touși,pe parcursul sezonului, pe măsură ce începe să se relaxeze puțin, garderoba lui devine din ce în ce mai lejeră și începe să se îmbrace din ce în ce mai mult ca tatăl său, Edmund.

2. În mod similar, costumația lui Kate Sharma este mai complexă, foarte îngrijită și foarte serioasă la începutul sezonului. Dar pe măsură ce personajul ei se dezvoltă, costumația și părul ei devin din ce în ce mai relaxate.

3. Showrunnerul Chris Van Dusen a ales să renunțe la perciunii lui Anthony din Sezonul 1 pentru a arăta că nu mai este același Anthony din Sezonul 1. În acest sezon, personajul încearcă să lase o impresie favorabilă și să-și găsească un partener.

4. Pe platou este prezent un specialist în dialecte, Jane Karen, care ascultă toți actorii în timpul scenelor pentru a se asigura că accentele tuturor sunt corecte și sună ca și cum ar veni din aceeași lume. Ea descrie accentul BRIDGERTON ca fiind „posh și naturalist”.

5. Rochia lui Penelope Featherington pentru Diamond Ball a fost inspirată de o rochie celebră pe care Kylie Minogue a purtat-o ​​într-un turneu. Rochia lui Minogue, albastră și cu multe stele argintii strălucitoare, a fost concepută de John Galliano.

6. Pentru a realiza rochia Philippei Featherington pentru Balul de Diamant, designerii au folosit peste 14.000 de cristale în patru nuanțe de auriu.

7. Fiecare episod din BRIDGERTON are în medie aproximativ nouăzeci de costume și, uneori, mai multe. Numai primul episod din acest sezon include 146 de costume.

8. În acest sezon există o referire la filmul din 1965 MY FAIR LADY. Puteți ghici care e aceasta?

9. Când autoarea Julia Quinn a scris faimoasa scenă cu jocul de Pall Mall din cartea VICONTELE CARE MĂ IUBEA s-a bazat pe propria experiență de a juca croquet în copilărie la bunicii ei cu sora ei.

10. Coordonatorul de sustenabilitate al show-ului, Georgina Musgrove, supraveghează și sfătuiește cum să minimizeze amprenta de carbon a producției – de la reciclare și gestionarea deșeurilor, până la utilizarea alimentelor rămase.

11. Dormitorul lui Kate Sharma din casa lui Lady Danbury are pereții decorați, inclusiv cu imagini cu cai și lei care se urmăresc unul pe altul. Aceste imagini sunt o trimitere la dinamica dintre Kate și Anthony.

12. Coregraful Sean „Jack” Murphy folosește un amestec de coregrafie modernă și autentică istoric pentru scenele balului. De obicei, are doar aproximativ trei ore cu actorii principali pentru a pune la punct scenele de bal. În timpul primului sezon, Phoebe Dynevor a învățat patru dansuri într-o singură zi.

13. Dansul încins al lui Kate și Anthony la Balul Hearts and Flowers s-a bazat pe un dans din secolul al XVIII-lea numit allemande, care încorporează o mulțime de mișcări ale brațelor despre care Murphy a simțit că i-a dat dansului un sentiment sporit de senzualitate.

14.Vizual, acest sezon a fost inspirat de alte filme de epocă precum ATONEMENT, PRIDE AND PREJUDICE și BARRY LYNDON.

15. Veți admira numeroase locații superbe în acest sezon. Scenele de la Aubrey Hall au fost filmate în principal la Wrotham Park in Potters Bar. Cursele regale au fost filmate la Royal County of Berkshire Polo Club. Singurul bal filmată la locație în acest sezon a fost balul lui Lady Danbury din primul episod, filmat la Syon Park Conservatory. Exteriorul casei lui Lady Danbury a fost filmat la Muzeul Holburne din Bath. Acest sezon include, de asemenea, decorurile superbe ale Palatului Hampton Court, Wilton House, Old Royal Naval College, Ranger's House, Windsor Great Park, West Wycombe, Wrest Park, Ivinghoe Beacon, Wilton's Music Hall, Goldsmiths Hall, Lancaster House, RAF Halton, Basildon Park, The Royal Artillery Barracks, Petworth House și St James's Church, Piccadilly.

16. Fiecare actor are propriul cal pe platoul de filmare, iar maestrul de călărie Steve Dent a încercat să le ofere actorilor același cal pe care l-au avut în sezonul trecut, deoarece s-au atașat atât de mult de ei.

17. Jonathan Bailey călărește un cal negru frisian spaniol pe nume Jack. Simone Ashley călărește un cal pe nume Nirvana.

18. Toți caii de trăsuri din sezonul unu s-au întors pentru sezonul doi. Acest sezon include peste 250 de trăsuri.

19. Oricât de reale ar arăta, majoritatea florilor de-a lungul spectacolului sunt false pentru ca aspectul lor să nu se strice în timpul orelor lungi de filmare.

20. Mâncarea din emisiune este un amestec de mâncare reală și falsă. Pentru baluri, Lisa Heathcote a trebuit să facă mâncăruri autentice din punct de vedere istoric și care să reziste pe perioade lungi de timp fără să se strice, așa că o mare parte din mâncarea pe care o vedeți este necomestabilă. Heathcote a adăugat câteva accente distractive și mai moderne pentru note de culoare, cum ar fi fructele dragonului galben și rambutan.

21. În timpul scenelor de masă, alimentele din farfuriile personajelor sunt de obicei complet comestibile, dar ușoare, așa cum ar fi legumele crude pe care actorii le pot ronțăi în timpul filmărilor.

22. Heathcote face spatiserie autentică din punct de vedere istoric, dar prepară și produse fără gluten. Veți vedea, de asemenea, personaje personaje care se răsfață cu gustări cu lavandă sau biscuiți cu năut. De asemenea, ceaiul servit în episoade este cât se poate de real, preferate fiind ceaiurile PG Tips sau Twinings.

Vizionare placuta