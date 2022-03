Speak, detalii despre relația cu Adelina Pestrițu. Care a fost motivul separării dintre cei doi?

Speak și Adelina Pestrițu s-au iubit în urmă cu mai mulți ani și păreau perechea perfectă. Ei au păstrat discreția în ceea ce privește motivul separării lor, însă acum artistul a dat detalii despre povestea de dragoste pe care a avut-o cu frumoasa brunetă.

Deși Adelina Pestrițu este căsătorită și și-a întemeiat familia pe care și-a dorit-o de mult timp, dar și Speak, la rândul lui s-a logodit cu Ștefania, se pare că artistul încă are frământări în ceea ce privește trecutul său.

Astfel, Speak a vorbit despre relația sa cu Adelina Pestrițu, perioadă în care a încercat să îi schimbe comportamentul, încercând și el să pară ceea ce nu este.

„Am avut o perioadă în care am încercat să schimb un om. Mi-am dat seama că nu poți. Am încercat să evoluăm împreună și nu s-a putut. Cum te raportezi la oameni, cum te raportezi la viață, principiul fundamental de interacțiune, n-ai cum să le schimbi. Nu poți. O singură dată am încercat să fiu altcineva. La început, când eram cu fata asta, în interviuri vorbeam fără accent, pentru că eu văzusem la televizor că nimeni nu vorbea cu accent”, a declarat artistul, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

Mai mult, Speak a mărturisit că motivul despărțirii dintre el și Adelina Pestrițu ar fi fost nepotrivirea de caracter. El a declarat că nu mergeau în aceeși direcție și că fiecare evolua diferit.

„Deși nu s-a terminat cum trebuie între noi, mie mi-a adus cel mai mare plus din ultima perioadă pe parte de inteligență emoțională. Acum știu exact că nu ai cum să schimbi un om, că dragoste cu forța nu se poate, că nimeni nu-i perfect și multe alte chestii. Judec altfel lucrurile. M-a ajutat foarte mult, mult de tot. Căzăturile astea sunt bune pentru artiști, pentru că ai nevoie de niște trăiri. Căderile, eșecurile, sunt cheia succesului”, a mai adăugat iubitul Ștefaniei.