Vlăduța Lupău, mărturisi despre boala care a împiedicat-o să rămână însărcinată

Vlăduța Lupău și-a dorit enorm de mult un copil, iar acum își trăiește visul cu ochii. Peste câteva luni artista va deveni mămică de băiat, însă a făcut sacrificii pentru a-și purta copilul în pântec. Ea a vorbit despre boala suferită în trecut, boala ce a împiedicat-o să rămână însărcinată.

Vlăduța Lupău este cea mai fericită femeie în aceste momente, asta pentru că cel mai mare vis al ei prinde contur. Artista a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil și că va deveni mamă în doar câteva luni.

Chiar dacă acum Vlăduța se simte extrem de împlinită cu gândul că băiețelul ei va veni pe lume, ea a trebuit să treacă printr-un drum greu înainte de a rămâne însărcinată. Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre boala care a împiedicat-o să devină mamă, dar și despre dorința de neclintit de a-și întemeia o familie cu orice preț.

„Să știți că întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă de băiat! Am o nepoțică, așa că tocmai bine că am băiat. Voi ăștia care aveți fetițe, o să vreți să fiu eu soacră mare!'', a declarat vedeta în cadrul emisiunii lui Măruță.

Mai mult, artista a povestit că a fost nevoită să se supună unei intervenții chirurgicale pentru endometrioză. Boala de care suferă mii de femei o împiedica pe artistă să își îndeplinească cel mai mare vis.

"Anul trecut, prin ianuarie, m-am operat de endometrioză. Și, după ce m-am operat, la câteva luni, a venit natural. Deci, nu am făcut fertilizare în vitro. Medicii mi-au zis că endometrioza putea fi un impediment în a rămâne însărcinată. Asta e boala secolului la femei și nu prea te lasă să faci copii. Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil, sau nu poți să cumperi sănătate'', a mai declarat Vlăduța.