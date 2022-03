Gina Pistol, transformare uimitoare! Vedeta a reușit să dea jos 15 kilograme

Gina Pistol și-a încântat fanii de pe Instagram cu noua sa apariție. Vedeta a slăbit enorm în doar câteva luni, iar acum se bucură de o siluetă de invidiat.

Gina Pistol este într-o formă de zile mari, asta după ce vedeta a reușit să slăbească 15 kilograme. În timpul sarcinii, partenera de viață a lui Smiley s-a ales cu câteva kilograme în plus, însă ambiția Ginei Pistol este lăudabilă.

Pe lângă faptul că blondina este o mamă extrem de implicată în creșterea micuței Josephine, Gina Pistol are grijă și de aspectul său fizic. Recent, ea a postat o fotografie pe Instagram, iar fanii nu au putut să nu îi admire silueta de invidiat.

Vedeta le-a mărturisit internauților că în ultimele luni a slăbit 15 kilograme și că acum se bucură de forma fizică pe care o are. Gina a mai spus că mai are de lucrat la silueta sa, însă îndată ce va avea puțin mai mult timp liber, ea se va ocupa și de sport.

„Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare", a scris Gina Pistol pe pagina ei de Instagram.

Așadar, Gina a slăbit mâncând sănătos și renunțând la alimentele de tip fast-food și făinoase.

În urmă cu ceva timp, blondina le-a spus internauților că din meniul său nu lipsesc legumele, fructele, carnea și peștele. Mai mult, vedeta consumă cel mai des semințe de chia, ingredient ce este nelipsit din mesele sale zilnice.