Reacția incredibilă a Jadei Pinkett după scandalul de la Premiile Oscar, unde Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock

În timp ce o lume întreagă este la curent cu scandalul momentului în care actorul Will Smith este implicat, reacția soției sale, Jada Pinkett a devenit virală pe social media.

Decernarea Premiilor Oscar din acest an a devenit cel mai discutat subiect al momentului și asta nu din cauza vreunei surprize cinematografice. Will Smith este în centrul unui scandal de proporții, asta după ce s-a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe Chris Rock, prezentatorul galei din acest an.

Rock a făcut o ironie la adresa bolii cu care se confruntă Jade Pinkett, partenera de viață a lui Will Smith, lucru ce l-a înfuriat la culme pe celebrul actor de la Hollywood. Acesta s-a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe Rock, strigând la el și avertizându-l să nu îi mai pronunțe niciodată numele soției sale.

Reacția mult așteptată a soției lui Will Smith nu a întârziat să apară, astfel că Jada Pinkett a postat un mesaj pe social media, făcând legătura cu evenimentul petrecut în ultimele zile.

„Este un anotimp al vindecării și eu sunt pregătită pentru el”, a scris Pinkett pe pagina ei Instagram.

Will Smith, scuze publice

Will Smith și-a cerut scuze la rândul lui, declarând că s-a simțit extrem de vulnerabil la auzul ironiilor spuse de Chris Rock, în legătură cu boala de care suferă soția sa.

"Vreau să îmi cer scuze public, Chris. Violența în toate formele ei este nocivă și distructivă”, a scris Will Smith, într-un mesaj postat pe Instagram.

„Comportamentul meu la decernarea Premiilor Academiei de aseară a fost inacceptabil și de neiertat. Glumele pe seama mea sunt parte a meseriei, dar o glumă despre afecțiunea de care suferă soția mea a fost prea mult pentru mine și am reacționat emoțional”, a continuat Will Smith.