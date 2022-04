Cum a câștigat Lora primii bani după ce s-a mutat la București? Pariul care i-a adus Lorei prima sumă de bani

Lora a dezvăluit cum a obținut primii bani atunci când s-a mutat la București și ce pariu a făcut. Artista a mai vorbit despre începuturile sale în carieră, dar și despre curajul și îndrăzneala pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Lora este astăzi o artistă extrem de îndrăgită și apreciată de către publicul său, iar piesele sale se transformă rapid în hit-uri puse pe repeat la posturile radio din țară.

Totuși, ca orice artist, blondina a început de jos, însă ambiția de a deveni cine este astăzi a făcut-o pe Lora să muncească din greu pentru visul ei. Invitată recent în podcastul lui Horia Brenciu, Lora a vorbit despre greutățile care au venit la pachet o dată cu mutarea în București, dar și cum a reușit să câștige primii săi bani de buzunar.

„Știi cum am făcut primii bani când am venit în București? 300 de euro am făcut, cu un băiat care a încercat să mă îmbete și i-am spus că nu are nicio șansă și am făcut duel cu el”, a povestit Lora.

Mai mult, artista a vorbit și despre începuturile sale în cariera muzicală și a amintit de participarea sa la Star Factory. Curajul și determinarea o însoțeau pe Lora încă de pe atunci, iar vedeta a urmat conștincios pașii către succesul pe care îl simte astăzi.

„Am pus mâna pe telefon, mi-am văzut numele ecran și după ce mi-am spus numele am început să cânt. Am cântat robotului ceva de la Mariah Carey. Regret că n-am știut atât de multe atunci și m-am dus cu capul înainte. N-a știut nimeni că m-am înscris. Mama m-a văzut la televizor. Atunci am luat prima gură din industrie. Știi cum e? Îți place pelinul?”, a mai povestit cântăreața, în podcastul lui Brenciu.