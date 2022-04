dogpoopgirl, o satira despre fake news si pericolele internetului, in cinematografe din 15 aprilie

Inspirat de evenimente reale, #dogpoopgirl a obtinut in 2021 Premiul Zilele Filmului Romanesc pentru Debut la cea de-a 20-a editie a Festivalului International de Film Transilvania.

#dogpoopgirl, debutul cinematografic al regizorului roman Andrei Hutuleac va avea premiera in salile de cinema din toata tara incepand cu 15 aprilie. Intr-un context social dominat de fake news si public shaming, amplificat in această perioada de razboiul din Ucraina, filmul este o satira tragicomica cu elemente absurde care dezvaluie pericolele cu care se confrunta societatea moderna din cauza raspandirii fulminante a informatiilor false pe internet si in special in social media.

Inspirat de evenimente reale, #dogpoopgirl a obtinut in 2021 Premiul Zilele Filmului Romanesc pentru Debut la cea de-a 20-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. Pelicula a fost de asemenea remarcata de prestigioase reviste internaționale precum Variety, Screen Daily sau Cineuropa. Filmul reprezinta debutul regizoral al lui Hutuleac si are o distributie alcatuita din nume importante printre care Andreea Gramosteanu, Tudor Istodor, Cezar Antal, Coca Bloss, Rodica Mandache si Dana Rogoz.

“Ceea ce doresc sa subliniez dintru-nceput este ca filmul nu-si propune sa gaseasca vinovati sau sa ofere solutii. Nu imparte oamenii in ingeri si demoni. Ca regizor si scenarist am incercat sa spun povestea felului in care realitatea de zi cu zi este distorsionata de social media si internet. #dogpoopgirl este o poveste de fictiune insipirata de un caz real care pune in dezbatere natura subiectiva a felului in care societatea priveste anumite situatii, prin prisma retelelor sociale, dar si nevoia oamenilor de a se coaliza impotriva unui dusman comun, chiar si cand acela e doar o femeie al carei caine a vomitat pe podeaua unui metrou. Sau a facut caca?”, declara Andrei Hutuleac.

Un film inspirat de primul caz de public shaming din istoria internetului

In 2005 cainele unei femei isi face nevoile pe podeaua unui vagon de metrou din Seul, in Coreea de Sud. Din motive necunoscute femeia refuza sa stranga mizeria, este fotografiata, iar incidentul se viralizeaza in toata lumea prin intermediul unui blog de opinie. In decurs de o luna de la viralizare femeia este concediata, exmatriculata din universitate si incepe sa primeasca amenintari cu moartea.

Dramatizarea acestei situatii reale surprinde povestea personajului Alina Moga, interpretata de Andreea Gramosteanu, angajata a unei corporatii din Bucuresti. Alina are o viata personală tumultoasa, insa destui bani cat sa-si asigure o oarecare fericire. Calmul aparent al vietii sale este puternic zdruncinat atunci cand adopta un catel care vomita pe podeaua unui vagon de metrou din Capitala. Incidentul este filmat de un adolescent si postat pe social media. Postarea dezlantuie un sir de evenimente care arunca viata Alinei in haos, aceasta incercand cu disperare sa demonteze fake news-ul care circula cu viteza luminii. Internetul este de parere ca animalul si-a facut nevoile in metrou, in timp ce realitatea este alta.

Filmul #dogpoopgirl este produs de DaKino Production in co-producție cu Diud, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, in colaborare cu Societatea Română de Televiziune si sponsorizat de Heineken si Superbet.

Regia si scenariul sunt semnate de Andrei Hutuleac.

#dogpoopgirl intra in cinematografele din toata tara in data de 15 aprilie. Trailerul filmului poate fi văzut aici.

Vizionare placuta