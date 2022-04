Britney Spears este însărcinată, la doar câteva luni după ce a scăpat de sub tutelă

Cântăreața a făcut recent anunțul

Celebra cântăreață Britney Spears este însărcinată cu al treilea copil. Vedeta a făcut anunțul cu puțină vreme pe rețelele sociale.

"Am slăbit foarte mult in excursia din Maui doar ca să mă îngraș la loc. M-am gândit, Doamne, ce s-a întâmplat cu burtica mea? Soțul meu mi-a spus că e o burtică apărută de la mâncare. Așa că am făcut un test de sarcină și o să am un copil! 4 zile mai târziu, burtica era și mai mare... Dacă sunt 2 copii acolo, s-ar putea să o iau razna.

Nu o să mai ies atât de des din cauza paparazzi care vor să mă fotografieze pentru bani, cum au făcut-o și altă dată. E greu pentru ca atunci când am fost însărcinată, am suferit de depresie perinatala. Trebuie să spun că e absolut oribil, iar atunci femeile nu vorbeau despre asta. Atunci oamenii credeau ca e periculos ca o femeie însărcinată să se plângă, dar acum femeile votbesc despre asta în fiecare zi. Mulțumesc, Iisuse, că nu trebuie să țin asta secret. De data asta o să fac multă yoga! În fiecare zi! Vă trimit tuturor multă dragoste și bucurie, a scris Britney.

Una dintre vedetele de peste Ocean care s-a arătat încântată de vestea dată de Britney este moștenitoarea Paris Hilton: "Felicitări, surioară! Mă bucur foarte tare pentru tine! Te iubesc!"

Britney Spears a scăpat de sub tutelă

În noiembrie anul trecut, Britney Spears a scăpat de sub tutela tatălui ei, după îndelungi procese și numeroase proteste publice împotriva tutelajului pe care mulți oameni îl considerau abuziv.

Cântăreața a povestit în timpul procesului că în toată această perioadă, a fost complet lipsită de autonomie, inclusiv în ceea ce privește decizia de a face un copil sau nu.

Vizionare placuta