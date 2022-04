Theo Rose se pregătește să devină mamă? Ce nume a ales pentru viitorul copil

Theo Rose a declarat în mai multe rânduri că își dorește să devină mamă, iar dacă acest lucru se va întâmpla, artista ar fi extrem de fericită. Recent, într-o sesiune de Q&A de pe pagina sa de Instagram, cântăreața a dezvăluit numele pe care dorește să le pună viitorilor ei copii.

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste din prezent, cu mare priză la public datorită charismei sale. Artista este întotdeauna sinceră cu publicul ei și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume, indiferent de situație.

De-a lungul timpului, artista a menționat în mai multe interviuri că și-ar dori să devină mamă, iar dacă acest lucru se va întâmpla, Theo Rose ar fi în culmea fericirii. Până să îi dea publicului ei marea veste, Theo le-a dezvăluit internauților numele la care s-a gândit pentru viitorii ei copii.

"Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult.", a spus Theo Rose pe Instagram, răspunzând la una din întrebările primite de la fani.

Relația artistei cu Alex Leonte durează de câțiva ani buni, iar vedeta se gândește la un viitor stabil alături de partenerul său de viață. Până când lucrurilor se vor concretiza oficial, Theo se bucură de cariera înfloritoare pe care o are, dar și de familia sa, căreia îi este recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru ea.

Mai mult, Theo Rose a declarat că unul dinte motivele pentru care simte recunoștință pentru părinții ei este faptul că cei doi i-au pus un nume pe care artista îl îndrăgește foarte mult și de care se simte extrem de mândră.

"Eu le sunt recunoscătoare prăinților mei pentru numele pe care mi l-au pus. Îmi place extrem de mult, îl iubesc, deci sunt înnebunită după el, de aia și copiilor mei le-aș pune: Tudor, Teodor, Teofil, Thea, dar nu o să fac asta.", a mai spus Theo Rose pe pagina sa de socializare.