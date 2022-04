În mai puțin de două luni, primul festival al verii, SAGA, își va deschide porțile pentru festivalieri.

Unii dintre cei mai apreciați artiști internaționali și locali vin pe 3, 4 și 5 iunie, la Arena Națională din București, cu show-uri vibrante pentru public.

Cei care își doresc să facă parte din mișcarea SAGA, să se bucure de un concept unic în România și să se distreze împreună cu Marshmello, Tiesto, Deadmau5, DJ Snake, Salvatore Ganacci, Afrojack, James Hype, Fisher, Meduza și alți peste 150 de Dji au acum posibilitatea să aleagă din mai multe variante de bilete.

Tipurile de bilete pentru SAGA Festival:

3 DAY GA PASS - Payment Plan

Doar luna aceasta festivalierii își pot rezerva abonamentul pentru 30 euro + taxe și pot plăti restul în luna mai.

3 DAY GA PASS - 120 euro + taxe

Abonamentul asigură intrarea în festival pentru toate cele 3 zile

3 DAY GA+ PASS - 140 euro + taxe

Acest tip de abonament asigură intrarea rapidă în festival și acces la Ravepit la scena techno, pentru a fi mai aproape de DJii preferați

3 DAY VIP PASS - 180 euro + taxe

Asigură o experiență premium de festival

2 DAY PASSES - 85 euro + taxe

Festivalierii pot alege oricare 2 zile dintre cele 3 de festival la care își doresc să participe:

• vineri & sâmbătă - bilete disponibile: GA | GA+ | VIP

• vineri & duminică - bilete disponibile: GA | GA+ | VIP

• sâmbătă & duminică - bilete disponibile: GA | GA+ | VIP

1 DAY PASSES - 45 euro + taxe

Oricine poate fi parte din mișcarea SAGA, chiar dacă numai pentru o zi, pe care o poate transforma în cea mai frumoasă experiență a verii.

Toate detaliile referitoare la tipurile de bilete sunt disponibile aici.

Lista artiștilor confirmați până în acest moment la SAGA Festival:

Mainstage

Acraze, Afrojack, DA Tweekaz, Deadmau5, DJ Snake, Elderbrook, Fedde Le Grand, Jax Jones, Joel Corry, Marshmello, Mike Williams, Ofenbach, Purple Disco Machine, R3HAB, Salvatore Ganacci, Shouse, Sickick, The Stickmen Project, Tiesto, Timmy Trumpet, Topic

Underground

Adin, Alan Fitzpatrick, Artbat, Baggi, Biscits, Black Coffee, Camelphat, Cloonee, Coeus, Dom Dolla, Edward, Fisher, Honey Dijon, Hot Since 82, James Hype, John Summit, Joseph Capriati, Lee Foss, Mathew Johnson, Meduza, Nicole Moudaber, Oxia, Pan-Pot, PAWSA, Reinier Zonneveld (live), Solardo, Sven Vath, Tini Gessler

Local talent

Adrian Eftimie b2b The Gang Raw, Adrien b2b Christian Lepah, Afgo & Lemon, Aya, Brad Brunner, Cotoraci b2b Kaisser, Dan Andrei, Dobrikan, Du Mad & KOV, Edi P, EMI, Golan (DJ set), Herodot, Moonsound, Nopame, Optick, Sllash & Doppe, Sylvio, The Model, Vali Bărbulescu, Vanotek.