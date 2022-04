Celia, în pragul divorțului! Cum a reușit artista să își salveze căsnicia după nașterea primului copil

Celia era la un pas de a divorța de cel alături de care și-a format o familie. Oboseala și stresul acumulat i-au adus pe cei doi într-o situație dramatică, însă Celia a dezvăluit soluțiile la care a apelat pentru a-și menține familia unită.

Celia este astăzi o mămică fericită a doi copilași pe care i-a dorit enorm. Cu o familie frumoasă, artista are toate motivele să zâmbească și să fie recunoscătoare pentru viața pe care o trăiește astăzi.

Totuși, lucrurile nu au stat asa dintotdeauna, asta pentru că mariajul Celiei a trecut printr-o perioadă mai puțin dificilă, iar ea și soțul ei au ajuns în prajul divorțului.

Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada grea din viața ei, atunci când oboseala, stresul și suferințele acumulate în urma pierderii unei sarcini au dus-o în punctul în care să se gândească la destrămarea familiei.

"Acum câțiva ani am trecut printr-o perioadă în care starea mea a fost activată mai mult pe negativ decât pe pozitiv. Mă încărcam cu partea goală a paharului și nu mai prea vedeam partea plină. Corpul meu a fost suprasolicitat, Angelo a fost un bebeluș atipic, care dormea exagerat de greu și puțin. Au fost vreo doi ani de oboseală acumulată, doi ani în care nu am reușit deloc să am 4-5 ore legate de somn pe noapte. Epuizarea acumulată în primii doi ani a culminat cu pierderea unei sarcini în luna a treia. Aceasta se întâmpla în același interval în care soțul meu și-a pierdut tatăl… El avea nevoie de susținere, eu – de asemenea, și era să ne pierdem unul pe celălalt. Din orgolii, din epuizare, din tristețe, din stările aduse de mini-depresia în care mă aflam… Ambii exageram și ambii credeam că nu mai este suficientă iubire în celălalt, când, de fapt, eram amândoi răniți și încă ne iubeam enorm'', a mărturisit frumoasa mămică pentru viva.ro.

Soluțiile la care a apelat vedeta

Celia este o femeie credincioasă și a apelat și de această dată la ajutorul Divin. Artista s-a rugat pentru familia ei, iar lucrurile s-au aranjat în beneficiul ei, în scurt timp.

"Tot rugăciunea ne-a salvat și atunci, a fost o mare cumpănă în relația noastră. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ghidat și am avut puterea să pun familia pe primul loc, chiar și atunci când nu mai aveam siguranța că sunt iubită, apreciată și când am decis să las armele jos și să îl înconjor cu iubire, să caut tot ce era pozitiv, bun în relația noastră.", a mai povestit artista pentru aceeași sursă.