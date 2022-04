Dan Alexa a devenit tată de băiețel! Antrenorul mai are două fete din fosta căsnicie

Dan Alexa este o fire extrem de discretă, în special în ceea ce privește viața personală. Recent, antrenorul a mărturisit că după divorțul de fosta soție și-a găsit liniștea, iar acum a devenit tată și de băiețel.

Dan Alexa a fost dintotdeauna o fire discretă, în special în ceea ce privește viața personală. Dacă activitatea profesională este urmărită de iubitorii de fotbal, puțini sunt însă aceia care cunosc amănunte din viața privată a lui Alexa.

Dan Alexa a fost căsătorit și are două fetițe pe care le iubește enorm și cu care încearcă să petreacă cât mai mult timp. Mai mult, el are o relație bună cu fosta soție iar comunicarea dintre ei se bazează pe respect, așa cum este și normal.

‘’Voiam să vă zic că după faza cu pumnul mă uitam la televizor, la o emisiune mondenă. Se discuta subiectul și era un psiholog în emisiune. Chiar și eu eram curios ce părere are psihologul. „De câți ani a fost în relație cu soția?”. „16 ani”. „A, imaturitate în relație”. Lucrurile pe care le știam… Am două fete pe care le iubesc enorm, am o relație bună cu fosta mea soție, dar și cu fetele mele. Încerc să mă implic cât mai mult, pentru că așa e normal’’, a mărturisit antrenorul în cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu".

Mai mult, în cadrul aceleași emisiuni, Dan Alexa a vorbit despre situația amoroasă actuală. Antrenorul are o nouă iubită alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, iar aceasta i-a dăruit de curând un băiețel.

‘’Da, am o altă relație și un băiețel’’, a mai spus antrenorul.