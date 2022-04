Comedia neagră românească #dogpoopgirl de mâine în 24 de cinematografe din 12 orașe din țară

Inspirat de evenimente reale, #dogpoopgirl a obținut în 2021 Premiul Zilele Filmului Românesc pentru Debut la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Comedia neagră românească #dogpoopgirl, debutul cinematografic al regizorului Andrei Huțuleac, intră de mâine în 24 săli de cinematografe din 12 orașe din țară, printre care București, Iași, Galați, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara. Într-un context social dominat de fake news și public shaming, amplificat în această perioadă de războiul din Ucraina, filmul este o comedie neagră cu elemente absurde care dezvăluie pericolele cu care se confruntă societatea modernă din cauza răspândirii fulminante a informațiilor false pe internet și în special în social media.

Inspirat de evenimente reale, #dogpoopgirl a obținut în 2021 Premiul Zilele Filmului Românesc pentru Debut la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Pelicula a fost de asemenea remarcată de prestigioase reviste internaționale precum Variety, Screen Daily sau Cineuropa. Filmul reprezintă debutul regizoral al lui Huțuleac si are o distribuție alcătuită din nume importante printre care Andreea Grămoșteanu, Tudor Istodor, Cezar Antal, Coca Bloss, Rodica Mandache și Dana Rogoz.

“Ceea ce doresc să subliniez dintru-nceput este că filmul nu-și propune să găsească vinovați sau să ofere soluții. Nu împarte oamenii în îngeri și demoni. Ca regizor și scenarist am încercat să spun povestea felului în care realitatea de zi cu zi este distorsionată de social media și internet. #dogpoopgirl este o poveste de ficțiune insipirată de un caz real care pune în dezbatere natura subiectivă a felului în care societatea privește anumite situații, prin prisma rețelelor sociale, dar și nevoia oamenilor de a se coaliza împotriva unui dușman comun, chiar și când acela e doar o femeie al cărei câine a vomitat pe podeaua unui metrou. Sau a făcut caca?”, declară Andrei Huțuleac.

Un film inspirat de primul caz de online shaming din istoria internetului

În 2005 câinele unei femei din Coreea de Sud și-a făcut nevoile pe podeaua unui vagon de metrou din Seoul. Din motive necunoscute femeia a refuzat să strângă mizeria, a fost fotografiată, iar incidentul s-a viralizat prin intermediul unui blog de opinie. În mai puțin de o lună de la postare, femeia a început să fie recunoscută pe stradă după ceasul de la mână (dar și după câine), a fost exmatriculată din universitate și a început să primească amenințări cu moartea.

Dramatizarea acestei situații reale surprinde povestea angajatei unei bănci din București: Alina Moga (Andreea Grămoșteanu). Alina are o viață personală destul de haotică dar destui bani cât să-și asigure o oarecare fericire. Calmul aparent al existenței sale este puternic zdruncinat atunci când adoptă un cățel care vomită pe podeaua unui vagon de metrou. Incidentul filmat de un adolescent și distribuit pe rețelele sociale devine viral peste noapte, iar viața Alinei… ei bine: să zicem doar că încetează să mai fie ce a fost.

“Am început să scriu scenariul în 2017, după ce am citit o carte care se numește „Umilirea publică în epoca internetului” de Jon Ronson. Lectura mi-a reactivat o anxietate imensă pe care o simțeam în legătură cu această aparentă democratizare a opiniei pe care o propune internetul. Ideea că oricine poate să spună orice despre oricine, fără să contextualizeze neapărat. Și că asta poate, uneori, să distrugă viața cuiva. Filmul este deci o manifestare a acelei anxietăți pe care am resimițit-o, atât la lectura cărții, cât și la scrierea scenariului. Am exorcizat această anxietate abordând povestea ca pe o satiră socială tragicomică. Am îmbrăcat monstrul de sub pat într-o rochiță ca să-mi fie mai puțin frică de el.”, concluzionează Andrei Huțuleac.

#dogpoopgirl, 18 zile de filmare, 80 de actori, 200 de figuranti și un câine

Filmările la #dogpoopgirl au durat 18 zile, perioadă în care echipa de producție a gestionat 80 de actori, 200 de figuranți și un câine în aproximativ 28 de locații. S-a filmat în subteranul metroului bucureștean, la Piața Romană, la Depoul Metrorex dar și la Raiul Animalelor, singurul cimitir de animale din București.

“Din punct de vedere muzical, avem trei vârfuri de lance în film: Serenada lui Schubert, melodia „Îmi Pasă” a lui Pepe și Adidașii Mei de la Șatra BENZ. Alegerea nu a fost întâmplătoare. Mi-am dorit să oglindesc sonor eclectismul epocii contemporane Și mi se pare potrivit, amuzant și relevant în egală măsură că în filmul #dogpoopgirl Pepe, Schubert și Șatra BENZ au loc unii lângă alții și pot coexista, acordați artistic.”, declară regizorul.

Filmul #dogpoopgirl este produs de DaKino Production în co-producție cu Diud, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune și în parteneriat cu Heineken si Superbet.

Regia și scenariul sunt semnate de Andrei Huțuleac.

Vizionare placuta