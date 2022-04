Optimism: Citate motivaționale pentru o zi plină de energie

Se spune că fiecare persoană reușește să obțină cele mai bune rezultate în viața de zi cu zi cât timp gândește pozitiv. Iată cum poți să îți faci ziua mult mai frumoasă, doar cu puterea minții!

De-a lungul anilor am realizat faptul că este foarte important să ne păstrăm mintea și sufletul deschis, atât față de alții, cât și cu noi înșine. Cu toate acestea, există momente dificile în viața oamenilor, când nu reușesc să gândească deloc pozitiv. O persoană optimistă va avea întotdeauna mai mult succes în a-și duce la bun sfârșit obiectivel, va putea să facă față altfel situațiilor și își va construi atât activitatea profesională, cât și relațiile cu alți oameni, pe baze optimiste și deloc toxice. Totuși, pentru ca un om să ajungă la puterea de a privi lucrurile într-un mod plin de optimism, este nevoie de înțelegerea anumitor noțiuni despre optimism precum: ce înseamnă optimist, care sunt principalele trei caracteristici ale unui optimist, exemple de optimism și citate despre optimism!

Optimism VS Pesimism

Cu siguranță ai auzit de mai multe ori cele două trăsături specifice oricărei persoane, atunci când se raportează la viitor: optimism și pesimism. Pentru a înțelege mult mai bine atât acest articol, cât și care dintre cele două caracteristici ți se potrivește, voi prezenta ambele concepte și te voi ruga să răspunzi la câteva întrebări.

O persoană optimistă este aceea care nu se teme de viitor și privește fiecare situație pe care viața i-o oferă ca un dar. Chiar dacă există momente mai puțin fericite, ea reușește să se raporteze la fiecare dintre acestea ca la o lecție importantă de viață, care o va ajuta pe viitor.

Dacă vorbim despre persoanele pesimiste, acestea se tem de viitor, chiar dacă el pare strălucitor. Recent, am purtat o discuție cu o bună prietenă care a primit un nou loc de muncă, mult mai avantajos decât cel actual. Aceasta, deși își dorea să ocupe postul, nu doar că nu a fost fericită, ci s-a gândit imediat la dezavatajele plecării din actuala firmă. Astfel, ea nu a reușit să privească beneficiile unei noi etape din viață din cauza gândurilor negative care au acaparat-o.

MINI TEST

Află chiar acum dacă ești adeptul optimismului sau al pesimismului! Tot ce trebuie să faci este să te gândești cu adevărat la tine și să răspunzi cât poți de sincer la cele trei întrebări.

Cum privești lumea din jur?

Când te gândești la viitorul tău, ce simți?

Oamenii din jur se încarcă cu energia ta?

Răspunde-ți de una singură la aceste întrebări! Dacă sunt mai multe rezultate cu tentă optimistă, atunci continuă pe acest drum. În schimb, dacă răspunsurile sunt mai degrabă spre cealaltă extremă, verifică ceea ce faci greșit, înconjoară-te de oameni cu zâmbetul pe buze și privește viața dintr-un alt unghi.

Care sunt principalele trei caracteristici ale unui optimist

Joc de imaginație. Gândește-te în acest moment la cea mai opritmistă persoană pe care o cunoști. Optimismul este, la bază, un simbol al fericirii și al bunei dispoziții. Astfel, persoanele optimiste au la bază anumite trăsături de caracter care îi diferențiază de restul.

Iartă mult mai ușor Sunt mai puțin stresați Sunt activi fizic

Exemple de optimism. Persoană optimistă

Persoanele optimiste reușesc să se bucure de fiecare clipă pe care o trăiesc. Acestea nu doar că au puterea de a trece peste orice obstacol al vieții, ci au capacitatea fizică și sentimentală de a pune stop situațiilor neplăcute. Un exemplu de optimism poate fi acela în care tu, o persoană optimistă, primești o veste conform căreia vei fi concediat de la locul de muncă. În calitate de om încărcat cu energie pozitivă, vei reuși să privești partea bună a situației și să nu te preocupi foarte mult pentru viitor. Orice ușă închisă reprezintă o altă ușă deschisă!

Citate despre optimism

1. Cel mai fericit om e acela ce face fericiți un număr cât mai mare de oameni. Tolstoi

2. Este imposibil să trăiești fără să eșuezi la ceva, decât dacă trăiești atât de prudent încât mai bine n-ai fi trăit deloc, caz în care, ai eșuat din start. J.K. Rowling

3. Oamenii par să nu își dea seama că opiniile lor despre lume sunt, totodată, o confesiune a caracterului lor. Ralph Waldo Emerson

4. Să ne ridicăm și să fim recunsocători pentru că, chiar dacă nu am învățat multe astăzi, am învăța măcar puțin și dacă nu am învățat puțin cel puțin nu suntem bolnavi, iar dacă suntem bolnavi, cel puțin nu am murit; așadar, să fim recunoscători. Buddha

5. Pesimismul duce spre slăbiciune, optimismul către putere. William James

6. Fiecăruia i se dă o cheie către rai; aceeași cheie deschide și porțile iadului. Proverb antic

7. Cel care cunoaște atât de puțin natura umană încât caută fericirea prin schimbarea a tot ce îi stă în putere cu excepția propriei lui dispoziții, își va risipi viața în eforturi zadarnice. Samuel Johnson

8. Nu-mi este frică de mâine, pentru că am văzut ziua de ieri și o iubesc pe cea de astăzi. William Allan White

9. Excelenta nu este o abilitate, ci o atitudine. Ralph Marston

10. Prietenii mei, dragostea este mai bună decât mânia. Speranța decât frica. Optimismul decât disperarea. Să fim așadar iubitori, plini de speranță și optimiști, și vom schimba lumea. Jack Layton

11. Dacă plângi pentru că soarele a dispărut din viața ta, lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. Rabindranath Tagore

12. Oamenii spun de multe ori că nu reușesc să își păstreze nivelul de motivație. Ei bine, nici efectele dușului nu sunt eterne de aceea este recomandat zilnic! Zig Ziglar

13. În adâncul iernii am aflat în cele din urmă că există în mine o vară invincibilă. Albert Camus

14. Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu ştie acest lucru şi le realizează. Albert Einstein

15. Mergi în viaţă cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe faţă şi cu un scop măreţ în inimă. William James

16. Un optimist îți spune că paharul este pe jumătate plin; pesimistul că este pe jumătate gol; iar inginerul îți spune că paharul tău este de două ori mai mare decât ar trebui să fie.

17. Totdeauna să faci bine semenilor. Asta va aduce mulțumire câtorva și-i va ului pe toți ceilalți. M. Twain

18. Nu pot schimba direcția vântului, dar îmi pot ajusta pânzele în așa fel încât să ajung întotdeuna la destinația dorită. Jimmy Dean

19. Sunt puțin surd, puțin orb, puțin lipsit de putere, iar pe deasupra mai am două sau trei infirmitați, dar nimic nu îmi distruge speranța. Voltaire

20. Tout finit par des chansons. Totul se sfârșește prin cântece. Beaumarchais

21. Nimic nu este permanent în această lume nebună. Nici măcar necazurile noastre. Charlie Chaplin

22. Nu mă gândesc la toate nenorocirile, ci la frumusețea care totuși rămâne. Ana Frank

23. Traiesti doar o data, dar daca o faci corect o data este de ajuns. Mae West

24. Oricând cazi, culege câte ceva de pe pământ. Oswald Avery

25. Poate că ochii noștri trebuie să fie șterși de lacrimi din când în când, astfel încât să putem vedea din nou Viața cu claritate. Alex Tan

26. Cel mai simplu mijloc de a-ți păstra voioșia este să mergi mereu înainte, neprivind decât drept în fața ta. H.F. Amiel

27. Optimismul înseamnă mai bine decât realitatea; pesimismul înseamnă mai rău decât realitatea. Eu sunt o realistă. Margaret Atwood

28. Imposibilul poate fi întotdeuna rupt în două posibilități. Anonim

29. Efortul continuu nu puterea sau inteligența este cheia atingerii potențialului nostru maxim. Winston Churchill

30. Există o mică diferență între oameni, dar micile diferențe dau naștere la unele mari. Anonim

31. Existența oricărui rău, oriunde și oricând, ruinează întru totul un optimism total. George Santayana

32. Optimismul este un fel de stimulent al inimii – digitalina eșecului. Elbert Hubbard

33. Pesimismul este al spiritului; optimismul, al voinței.

