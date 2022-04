Ce nume frumos a ales Raluca Pastramă pentru cea de-a treia fetiță a ei! Uite cum s-a distrat la petrecerea de baby shower

Raluca Pastramă este în culmea fericirii, asta pentru că în scurt timp va aduce pe lume cea de-a treia fetiță a sa, rodul iubirii ei cu cel alături de care și-a găsit liniștea, Ibrahim.

Raluca Pastramă este o femeie cu adevărat împlinită și fericită, asta pentru că și-a găsit liniștea alături de iubitul ei, cel care i-a arătat ce înseamnă dragostea adevărată, iar acum urmează să devină mamă pentru a treia oară.

După o căsnicie ce s-a finalizat cu un divorț, Raluca a știut exact ce vrea de la viață, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Ibrahim, Cum familia lor se va mări, iar cele două fetițe ale Ralucăi, Rosa și Maria vor deveni surioare mai mari, viitoarea mămică a organizat un baby shower, cu ocazia împlinirii a 31 de ani.

Petrecerea a fost una care a emoționat-o pe Raluca, iar pozele de pe rețelele sociale confirmă acest lucru. Aranjamentele roz, prăjiturile care mai de care mai apetisante, dar și panoul cu numele micuței ce urmează să vină pe lume au făcut ca aniversarea Ralucăi să fie una de neuitat.

Astfel, internauții au putut afla ce nume va purta cea de-a treia fiică a Ralucăi, iar numele celei mici are o semnificație aparte.

"Mariam is on the way" este mesajul scris pe panoul în fața căruia Raluca s-a pozat cu burtica, alături de prietenele sale.

Mariam este versiunea aramaică a numelui biblic Miriam. Numele ar fi derivat din „mr” (iubire; iubit/ă) și „mry” sau „marah” (rebel/ă). Totodată, Mariam ar însemna „stea a mării” sau „grație”.

Cu inima plină de fericire, dar și cu numele deja ales, Raluca Pastramă așteaptă cu nerăbdare să își țină fetița în brațe, iar acest lucru, se pare, se va întâmpla peste foarte scurt timp.

"Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre. Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă”, declara Raluca Pastramă în martie 2022, pentru cancan.ro.

Sursă foto: Instagram

De asemenea, și iubitul ei a ținut să își declare dragostea față de partenera sa: "Vreau să te felicit și să-ți urez să rămâi la fel de frumoasă, distractivă, afectuoasă, tandră, dulce. Într-un cuvânt, fii întotdeauna tu însuți. Sărbătoare fericită, draga mea!"