4 sfaturi pentru a te pregăti pentru vară

Iată câteva sfaturi simple pentru a fi în formă maximă în această vară.

Vară! Vreme bună, soare, mare, nisip, cocktailuri pe plajă. Acesta este cu siguranță sezonul nostru preferat! Dar cine spune plajă spune și un corp în formă, și odată cu schimbarea sezoanelor și toată oboseala acumulată, corpul tău este pus la încercare. Cu câteva luni înainte de vară, trebuie să-l răsfeți și să ai grijă de silueta ta. Așa că pentru a începe vara în formă excelentă, iată patru sfaturi simple de urmat.

1.Fă o schimbare în alimentație

Primăvara este anotimpul tranziției, după o iarnă plină de mese copioase bune și sărbători de sfârșit de an, este o oportunitate de a ne schimba alimentația, de a elimina toxinele din organism, pe scurt, de a face o curățenie grozavă. Renunță la preparatele și gustările prea grase, mănâncă mai ușor și mai echilibrat. Fă-ți un mic dejun bogat și bun. Este cea mai importantă masă a zilei, așadar optează pentru felii de pâine integrală de preferință cu unt și/sau gem, fructe, ceai și lactate. Pentru prânz și cină, alege carne albă sau peste cu legume. Schimbă-ți alimentatia, dar nu te priva, răsfață-te din când în când. Oferă-ți una sau două zile pe săptămână ceva mai puțin ușor sau sănătos.

2.Hidratează-te în funcție de nevoile tale

Corpul unui adult este compus în medie din 65% apă, știai asta? Prin urmare, este imperativ să te hidratezi bine! De la creier, la mușchi și organe, corpul tău are nevoie de apă pentru a funcționa corect. În medie, este esențial să bei un litru și jumătate de apă pe zi, pentru a-ți hidrata corect organismul, dar și pentru a promova eliminarea toxinelor și a reduce celulita. Apa este aliatul tău dacă vrei să scapi de acele kilograme în plus care te supără. Un corp perfect în formă și hidratat are nevoie nu doar de apă, ci și de cremă hidratantă, un produs esențial.

3.Pregătește-ți pielea pentru soare

Da, trebuie să îți pregătești pielea pentru vară pentru a evita pielea uscată, crăpată. O piele perfect hidratată îți va permite, de asemenea, să păstrezi viitorul bronz mai mult timp. Pentru a-ți proteja pielea, consumă alimente care conțin beta-caroten, precum morcovi, roșii, portocale, dar și bogate în vitamina A, precum pătrunjelul sau legumele verzi. Gândește-te și la acizii grași esențiali pentru că aceștia susțin regenerarea pielii, de exemplu somonul. Și fă o exfoliere bună după iarnă, te va ajuta să ai un bronz frumos, uniform și de durată. Aplică zilnic o cremă hidratantă, masează ușor pielea prin mișcări circulare. În plus, buna hidratare rămâne unul dintre principalele tale atuuri pentru a avea grija de pielea ta!

4. Nu ignora activitățile fizice

Este bine să-ți schimbi dieta, dar nu doar prin acest lucru vei obține efectele pe care le dorești. Așa că fă câteva exerciții. Alergarea, înotul, ușoare exerciții pentru întărirea mușchilor, totul este bun pentru a ușura, rafina și tonifia silueta. Nu este nevoie să alergi un maraton sau să mergi la sală timp de două ore în fiecare zi, ia-o ușor. Începe prin a face antrenament pe intervale, adică alternează mersul rapid și alergarea. Pentru întărirea mușchilor, este mai bine sa faci mai puține exerciții, cu condiția să le faci bine și corect. Optează pentru 30 de secunde de planking, câteva exerciții pentru abdomene și fesieri și genuflexiuni. Ține de tine să alegi nivelul numărului de repetări, în funcție de limitele tale. Începe cu 20 de repetări, apoi crește numărul lor treptat, zi de zi.

În speranța că aceste 4 sfaturi te-au ajutat, tot ce îți mai rămâne de făcut este să ai grijă de tine și să aștepți cu răbdare vara!

