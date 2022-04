În Săptămâna Mare, Mihai Morar propune un episod de podcast absolut special, o discuție pildă cu Părintele Pimen, discuție realizată fix în mijlocul celui mai „în pace” loc de la Pământ, în mijlocul Muntelui Athos.

Despre interlocutorul său, alături de care s-a bucurat de mai bine de 1 oră de învățătură, Mihai Morar spune că este „un om român rar, un om cu dar, un monah cu har”.

Esența acestui episod cu numărul 63 al podcastului „Fain & Simplu” este una simplă, perfect redată în descrierea materialului video încărcat pe contul de Youtube, acolo unde și tu poți viziona această discuție: „In Săptămâna Mare, un stâlp al smereniei, Părintele Pimen vorbește cu Mihai Morar în Grădina Maicii Domnului, o oază românească de credință, pe Muntele Athos.”.

„Fără smerenie suntem gata. Când nu va mai fi cărare de la un vecin la altul, când nu va mai exista dragoste între oameni, atunci va veni sfârșitul lumii. Vedem acum câtă ură este la nivel mondial. Îți pune un dușman pe ecrane și toată lumea îl urăște la comandă. Acesta este interesul... Diavolul are nevoie de ură, nu are nevoie de dragoste. Datoria noastră de creștini este să ne rugăm pentru toți. Un om care are Pace, pe unde trece el, împrăștie dragoste în jur. Dragostea doar oferă, ea niciodată nu cere nimic și nu așteaptă nimic!”, i-a spus Părintele Pimen, printre altele, lui Mihai Morar.

„Episodul, înregistrat în “Grădina Maicii Domnului”, între pomii înfloriți și cântec de păsări, e un mesaj de dragoste, smerenie și pace către o lumea în care trăim în ură, mândrie și război. Îl poți vedea pe Youtube și asculta pe Spotify, Google sau Apple Podcasts. Mă bucur că pot să vă ofer această “minune din Athos” în zilele de patimi dinaintea Învierii. Și mă rog ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți români pentru a îndrepta patimile acestei lumi.”, conchide Mihai Morar care te invită să urmărești cu sufletul deschis acest episod absolut special al podcastului Fain & Simplu.

MINUNILE DIN ATHOS CĂLUGĂRUL CARE “VEDE” ÎN OAMENI. PĂRINTELE PIMEN. │ Fain & Simplu Podcast 063

Poți vedea tot podcastul pe Youtube sau să îl asculți pe Spotify, Apple sau Google Podcasts.

Urmărește FAIN & SIMPLU pe FACEBOOK și INSTAGRAM.