Andreea Bălan, probleme de sănătate! Vedeta a ajuns de urgență la spital, plină de sânge

Andreea Bălan și-a anunțat fanii că a ajuns de urgență la spital, în urma unei întâmplări nefericite, în timp ce se afla cu Ela și Clara la plimbare.

Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital, plină de sânge, în urma unei accidentări suferite în timp ce se afla la plimbare cu fetițele ei. Vedeta le-a povestit totul internauților și chiar le-a arătat o fotografie cu locul unde a fost cusută de către medicii de la camera de gardă.

Andreea Bălan este o artistă care le încearcă pe toate și de-a lungul timpului a demonstrat că nu se dă înlături de la nicio provocare. Cu toate acestea, Andreea este o mămică extrem de dedicată și când nu se află la filmări, ea petrece timp cu cele două fetițe ale sale, Ella și Clara.

Recent, în timp ce se afla cu cele două la plimbare, Andreea a vrut să încerce și mersul pe role, asta pentru că cele două fetițe ale sale sunt pasionate și foarte pricepute la acest sport. Chiar dacă a făcut un show incredibil pe gheață, Andreea nu a excelat la mersul pe role. Inevitabilul s-a întâmplat, iar vedeta s-a împiedicat și și-a spart buza, după ce s-a lovit cu fața de asfalt.

"Ieri a fost o zi memorabila care va ramane intiparita un pic pe fata mea (la propriu). La 3 minute dupa ce am facut aceasta poza vesela, am pupat bordura (la propriu). Ca de, am crezut ca pe role e la fel ca pe gheata, dar am aflat ca e mai greu si cazaturile sunt si mai urate (ramai lipit de asfalt, nu aluneci.", a scris Andreea pe pagina ei de socializare.

Mai mult, vedeta a povestit cum medicii s-au ocupat de ea și i-au cusut buza de sus. Andreea a mai spus că nimic nu o doboară și că este oricând gata să o ia de la capăt, în orice situație.

"Am avut nevoie de cusaturi in urgenta, iar doctorul @doctorzamfirescu mi-a cusut buza de sus si ii multumesc pentru promptitudine. Oftica mare e, ca am cazut asa simplu in fata casei dupa 3 luni in care am facut acrobatii si nebunii pe gheata, In concluzie, cateodata nu sunt chiar wonderwoman, mai si cad (la propriu si la figurat), dar ma ridic si merg la doctor, sau imi sun grupul de suport (psihic) si imi revin instant, imi iau pelerina si zbor iar.", a mai continuat Andreea Bălan.