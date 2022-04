Dani Oțil, experiențe îngrozitoare la masaj! În loc să se relaxeze, prezentatorul tv a pățit asta!

Dani Oțil a ales să petreacă sărbătorile Pascale departe de România, însă nu s-a întors atât de relaxat precum și-ar fi dorit. Prezentatorul tv a vorbit despre o experiență pe care este convins că nu o va mai repeta.

Dani Oțil și-a luat familia și au petrecut împreună Paștele departe de România, tocmai în Dubai. Prezentatorul tv și Gabriela Prisacariu s-au bucurat din plin de soare, mare și cumpărături, dar au încercat și alte lucruri, menite să le aducă relaxarea mult dorită.

Dani Oțil a fost cel care a vorbit despre ceea ce i s-a întâmplat în momentul în care a decis să se relaxeze și chiar și-a sfătuit urmăritorii să nu facă aceeași greșeală pe care a făcut-o el în timpul vacanței în Dubai.

Matinalul le-a povestit prietenilor săi virtuali cum a ales să meargă împreună cu soția sa la masaj, cu gândul să se relaxeze, chiar dacă prețul unei ședințe nu a fost deloc unul de neglijat. Din păcate, cei doi au plecat cu dureri mari de spate, dar și cu o gaură în portofel pentru că serviciul de masaj nu a avut deloc rezultatul promis.

"Îmi cer scuze nu-mi vin gândurile pentru că sunt în continuare sub imperiul gândurilor. Am fost la un hamam, mai de bogați că de săraci am mai fost în Turcia și a fost foarte bine. În general acum lucrează asiatice și totul e mai pe nou. De data asta chiar un cetățean m-a… și mi-am dat seama că la un masaj normal prefer un bărbat că are forță mai mare.

Mă, ăsta avea o forță pe lângă faptul că era așa într-un prosop și nu înțeleg de ce. Când îți face masaj o femeie, vorbesc de partea de masaj de la hamam, ai două opțiuni: reziști sau te uiți pe jos.", a povestit prezentatorul tv.

Mai mult, Dani Oțil i-a sfătuit pe urmăritorii lui să nu meargă la un astfel de serviciu și a declarat că nu va mai apela la această terapie prea curând.

"Nu mă mai duc! Băi, m-a frecat… Să nu mergeți că este și scump, iar pe soția a făcut-o de 1.90 m. Nu mai fac asta niciodată!”, a mai spus matinalul.