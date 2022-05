Vlăduța Lupău este invitata lui Mihai Morar în episodul cu numărul 64 al podcastului „Fain & Simplu”. Realizatorul podcastului, Mihai Morar, își invită urmăritorii să fie martorii unei discuții sincere, „povestea reală a fetei cu care a ajuns să petreacă toată România”.

Vlăduța Lupău este, de departe, una dintre cele mai de succes cântărețe de petrecere din România, iar pentru acest lucru este nespus de recunoscătoare. Ceea ce o face, însă, cu adevărat fericită în această perioadă este faptul că, după lupte multe și suferințe nespuse, a reușit să rămână însărcinată șă să treacă de cea mai grea și riscantă perioadă a sarcinii.

„Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma a acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice.

Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă. E o traumă la nivelul oricărei femei chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ție. Nu am fugit, am zis că nu a fost să fie', a declarat cântăreața, în EXCLUSIVITATE, pentru Mihai Morar.

Însărcinată cu primul ei copil, Vlăduța vorbește în premieră despre încercările prin care a trecut până să se bucure de miracol.

„PRIMUL PODCAST CU @vladutalupau și, s-ar putea, singurul. “Am venit jumătate la podcast, jumătate la spovedanie” spune invitata mea. Vă invit la o conversație relaxată, dar plină de întâmplări nepovestite. Acest episod este povestea reală a fetei cu care a ajuns să petreacă toată România. De ce nu a ajuns “Doctorița Vlăduța”, deși a absolvit medicina Veterinară? Cât de mult iubește folclorul și cum a ajuns să cânte muzică de petrecere? Face muzică pentru “trending”? De ce nici în ziua de azi părinții ei nu cred în succesul ei? Cum și-a găsit sufletul pereche? Și cum face Vlăduța din Ardeal să “simtă” publicul din toată țara.”, povestește Mihai Morar.

VLĂDUȚA LUPĂU, MIRACOLUL DE A FI MAMĂ. POVESTEA FETEI CU CARE PETRECE TOATĂ ROMÂNIA│Fain & Simplu 64

