Bianca Drăgușanu, mesaj dur pentru mama lui Gabi Bădălău. Blondina tună și fulgeră la adresa mamei iubitului ei!

Bianca Drăgușanu nu are o relație prea bună cu mama lui Gabi Bădălău, deși diva și-ar fi dorit să se înțeleagă cu cea care ar putea să îi devină soacră. Recent, enervată la culme, Bianca Drăgușanu a postat un mesaj dur pentru mama iubitului ei.

Bianca Drăgușanu tună și fulgeră, asta după ce mama iubitului ei nu vrea să o accepte și o respinge în continuare cu vehemență. Chiar dacă blondina și omul de afaceri sunt împreună de mai bine de un an de zile, mama lui Gabi Bădălău nu vrea sub nicio formă să o cunoască pe cea care i-a furat mințile fiului ei.

Nu este un secret pentru nimeni că mama lui Gabi Bădălău nu o place pe Bianca Drăgușanu, iar acest lucru o scoate din sărite pe divă. Mai mult, se pare că nici sora afaceristului nu o are la inimă pe iubita fratelui său, asta pentru că Bianca nu a fost invitată la nunta care urmează se se organizeze în familia lui Bădălău.

Exasperată și nervoasă, Bianca Drăgușanu a ținut să le adreseze un mesaj dur acelira care nu o acceptă și care au o părere mai puțin bumă despre ea.

”Eu nu sunt genul de femeie lingușitoare. Eu nu îmi doresc o relație cu o persoana care nu își dorește o relație cu mine. Doamne fereste, dar ce, eu nu am demnitate. Poate să fie președintele tarii și prim ministru. Nu mă interesează. Daca mă placi bine, daca nu, du-te-n papuc”, a zis Bianca Drăgușanu, ca un mesaj subtil pentru soacra sa.

Bianca Drăgușanu, regrete că nu este apreciată

Nu de puține ori diva a vorbit cu tristețe despre neacceptarea la care este supusă din partea familiei lui Gabi Bădălău. Blondina este convinsă că dacă mama iubitului ei ar fi cunoscut-o și i-ar fi dat o șansă lucrurile ar fi stat cu totul diferit acum.

”Nu mă bag în seama...da, am fost întrebată și la fel, am spus că nu port pica, Doamne fereste și mi-aș fi dorit să mă cunoască pentru că daca ar fi făcut-o, m-ar fi îndrăgit pentru că asta spune toată lumea. Cum să mă suporte daca nici macar nu știe cum sunt. Acum, nu mă mai interesează părerea ei sau a altcuiva. Eu am viață mea. Nu mă interesează să le demonstrez nimic, nu cerșesc dragostea și atenția cuiva”, a mai adăugat blondina, scrie spynews.ro.