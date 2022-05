Oana Roman, recunoscătoare pentru viața ei. Acum 8 ani vedeta a fost la un pas de moarte

Oana Roman a trăit clipe cumplite acum 8 ani de zile, atunci când singura persoană care i-a fost aproape a fost Marius Elisei. Acum, vedeta se simte recunoscătoare pentru dragostea soțului ei , mai ales în acele clipe grele în care viața sa atârna de un fir de ață.

Acum 8 ani de zile, viața Oanei Roman atârna de un fie de ață, iar vedeta a trecut prin momente cu adevărat dramatice. Fiica lui Petre Roman a vorbit cu multă durere despre tot ceea ce i s-a întâmplat în acea perioadă grea a vieții ei, care trebuie să fie cea mai împlinitoare pentru că abia o născuse pe fetița ei, Izabela.

Imediat după naștere, Oana Roman s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost supusă de urgență unei intervenții chirurgicale amănunțite care a durat ore bune.

Din fericire, totul s-a terminat cu bine, iar Oana Roman privește cu inima împăcată situația limită prin care a trecut acum 8 ani. Ea a ținut să scrie un mesaj copleșitor pe Instagram în amintirea a ceea ce s-a întîmplat atunci.

Fiica lui Petre Roman a vorbit cu recunoștință și despre Marius Elisei, cel care a fost alături de ea necondiționat și alături de care s-a simțit iubită, protejată și în siguranță.

"Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eterna. Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine. Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipa de clipa, deși avea în grija și un copil de 2 luni jumate acasă. Cred ca asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea sa-ți fie aproape în cele mai grele momente. M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mana, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmata și aratam ca o stafie m-a iubit la fel de mult și m-a făcut sa ma simt femeie, deși practic eram o epavă! Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales ca nu a fost lângă mine nimeni altcineva. Nici părinții nici "prietenii". Doar el și Catinca.

În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit sa-l umplu apoi cu nimeni în afara de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme pana la urma am înțeles ca doar împreună vrem sa mergem pe drumul vieții”, a scris Oana Roman pe Instagram.