Cum se menține în formă Denise Rifai? Vedeta vorbește despre toate secretele unei talii de viespe

Denise Rifai este o vedetă extrem de apreciată, atât pentru emisiunile pe care le moderează, cât și pentru aspectul ei fizic. Recent, îndrăgita prezentatoare tv a vorbit despre secretele care stau în spatele unei siluete de vis.

Denise Rifai este una dintre cele mai admirate prezențe feminine autohtone, iar profesionalismul de care dă dovadă, dar și felul în care se afișează în fața publicului o fac pe îndrăgita prezentatoare tv să întoarcă capetele celor care o privesc.

La cei 36 de ani pe care îi are, Denise Rifai este într-o formă fizică de invidiat, iar charisma sa îi cucerește pe mulți dintre telespectatorii și urmăritorii săi. Cu o formă fizică de invidiat, vedeta povestește că are reguli stricte de la care nu se abate în ceea ce privește stilul său de viață.

Imaginea imecabilă cu care Denise Rifai și-a obișnuit publicul nu se obține așa de ușor, iar la fiecare apariție publică, vedeta știu cum să își scoată în evidențp atuurile. Ea a mărturisit că are mare grijă de cum arată, iar sportul face parte din activitățile sale, însă are perioade în care nu ajunge la sala de fitness.

Mai mult, moderatoarea emisiunii de la Kanald D are o grijă deosebită în ceea ce privește alimentația. Denise Rifai are locuri speciale de unde mănâncă și pune mare preț pe calitatea preparatelor.

,Nu îmi place să gătesc. Nu mănânc oriunde, am niște locuri în care merg sau îmi iau mâncare de acasă. Am un mare respect pentru mâncare pentru modul cum e preparată. Orice om dacă e atent la ce mănâncă și își impune niste limite și face puțină mișcare, atunci e ok.

Eu am perioade când fac sport și perioade când nu fac. Depinde. Nu toată viața poți să te duci și la sport. Totul ține de ce mănânci. Când știi că nu poți face sport, trebuie să mănânci puțin. Eu nu sunt fan carbohidrați. Trebuie să învățam ce e bun și sănătos pentru corp.”, a mai mărturisit prezetatoare tv.