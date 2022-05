Destine Holidays intră pe un nou segment de piață prin serviciul de broker de vacanțe

Compania deschide un nou punct de lucru, al 13-lea din țară, în municipiul Brașov

comunicat de presa:

Destine Holidays, parte a Destine Holding SA, anunță intrarea pe un nou segment de piață prin introducerea unui concept inedit pe piața turistică din România, și anume serviciul de broker de vacanțe. Companiile membre Destine Holding au înregistrat o cifră de afaceri de 130 milioane de euro în 2021, deservind un număr de aproximativ 1 milion de clienți. Din cadrul Grupului Destine Holding mai fac parte Destine Broker de Asigurare Reasigurare, Destine Leasing IFN, Destine Imobiliare și Destine Broker de Asigurare și Reasigurare Republica Moldova. Preluând viziunea Destine Holding SA, Destine Holidays duce mai departe această viziune de afacere cu oameni și pentru oameni ale căror obiective se vor realiza mai bine împreună decât separat.

Începând cu data de 06 mai 2022, Destine Holidays deschide un nou punct de lucru, în Brașov, aducând astfel conceptul de hypermarket de turism și în acest oraș.

Totodată, Destine Holidays anunță și organizarea unui concurs. Astfel, clienții care vor rezerva un pachet turistic în agenție, în săptămâna premergatoare deschiderii (02.05 – 06.05.2022) vor primi un voucher de reducere în valoare de 50 de euro și se vor înscrie automat în tombola cu premii. De asemenea, în cursa pentru tombolă pot intra și persoanele care vor cumpăra un pachet turistic în agenția din Brasov în perioada 07.05.2022 - 31.05.2022. Norocosul câștigător va beneficia de un sejur de două persoane în Antalya, la un hotel de cinci stele, all inclusive.

Destine Holidays este o agenție de turism înființată în anul 2018, având ca principal obiect de activitate promovarea și vânzarea întregului mix de servicii turistice: cazări în țară și străinătate, pachete turistice, bilete de avion, bilete de autocar, rent-a-car, transferuri la și de la aeroport, asigurări medicale de călătorie etc. Destine Holidays pleacă la drum cu un portofoliu potențial ce cuprinde peste 1.000.000 de clienți în România, 13 puncte de lucru proprii, 220 de parteneri și 2.500 de brokeri-colaboratori care promovează pachete turistice.

„Începând cu acest an călătoriile și turismul au revenit pe un trend crescător datorat, în principal, relaxării și chiar eliminării, pe alocuri, a restricțiilor de călătorie. Turiștii au devenit însă din ce în ce mai exigenți atunci când vine vorba să-și achiziționeze vacanța. Pe lângă servicii de calitate, aceștia caută diversitate, siguranță și garanția unei vacanțe perfecte. Acesta este și motivul pentru care, încă de acum 1 an am lansat acest nou serviciu pentru piața din România, pe care noi l-am denumit #BrokerulTăuDeVacanțe. Ne dorim să oferim clienților noștri o varietate de vacanțe din care să poată alege tocmai pentru a se bucura din nou de plăcerea de a călători”, declară Cosmin Cismaș - Business Development Manager.

Destine Holidays devine hypermarketul de vacanțe, locul în care turiștii pot găsi cea mai complexă și mai variată gamă de servicii turistice.

Brokerul Tău De Vacanțe – toti furnizorii de servicii într-un singur loc!

Hypermarket De Vacanțe – toate serviciile turistice într-un singur loc!

Destine Holidays s-a născut din necesitatea de a veni în întâmpinarea clienților cu un produs nou care să satisfacă nevoia de călătorie a acestora. Prin acest concept, turiștii Destine Holidays pot compara ofertele de călătorie ale celor mai importanți tour-operatori atât din România, cât și din străinătate. Astfel, turiștii își pot alege singuri cu ce tour-operator să călătorească în vacanță, în urma unei consultanțe axate pe nevoile și bugetele acestora.

O altă noutate cu care vine Destine Holidays, este lansarea, pe piața de travel din România, a conceptului Flash Sales. Datorită acestui concept nou pe piața turistică din România, turiștii Destine Holidays vor beneficia periodic de tarife speciale pe anumite destinații promovate de agenție. Flash Sales sunt reduceri sau promoții la pachetele turistice promovate de agenție, pentru o perioadă limitată de timp și număr de locuri. Practic în fiecare săptămână sunt scoase la vânzare anumite pachete turistice, în diferite destinații, pachete care au un tarif special pe toată durata sezonului, dar care sunt cu 20-30% mai mici decât tariful standard. Pentru a beneficia de aceste tarife, turiștii trebuie doar să urmărească campaniile săptămânale de promovare pe care Destine Holidays le efectuează, atât în agențiile proprii, cât și prin borkerii colaboratori sau pe site-ul www.destine-holidays.ro și să-și rezerve vacanța în săptămâna campaniei de promovare. Astfel vor beneficia de o vacanță la tarife speciale sub tarifele standard ale pieței pentru același produs.

Invităm astfel turiștii brașoveni să descopere cea mai completă și complexă gamă de servicii turistice, de la cei mai importanți furnizori de turism atăt din țară căt și din străinătate, totul într-un singur loc:

DESTINE HOLIDAYS

Strada Camil Petrescu, numarul 3B, zona Promenada Coresi, Brașov,

E-mail: brasov@destine-holidays.ro

Telefon: 0727.390.667; 0790.642.786

www.destine-holidays.ro

Vizionare placuta