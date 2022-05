Sâmbătă, pe 28 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Godot (Calea Rahovei nr. 147 – 153) din București, va avea loc lansarea albumului „ROIESC”, un material discografic semnat Mădălina Pavăl, care a prins formă din dorurile, grijile și frământările ultimilor ani.

Biletele au fost puse în vânzare în avans în rețeaua www.iabilet.ro, atât în format electronic, cât și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay și se vor putea achiziționa bilete și la intrare, în seara evenimentului, în limita spațiului rămas disponibil.

Întregul eveniment a fost construit pe ideea de happening cultural ca o îmbinare labirintică de momente performative surpriză, pregătite de artiști invitați de trupă cu această ocazie specială, atât în interior, în Teatrul Godot, cât și în Grădina de Vară a Palatului Bragadiru. Concertul va fi unul sincretic și imersiv, în care muzica se întrepătrunde cu pasaje duioase de storytelling iar dinamismul elementelor vizuale completează virtuozitatea sonoră a ansamblului de muzicieni și aruncă un iz de magie peste Palatul Bragadiru.

Accesul publicului se va putea face începând cu orele 19:00 iar programul este: 19:00 - 20:30 - Vinyl DJ Set cu Dodo, 20:30 - 22:30 - concert Mădălina Pavăl Live Orchestra.

Mădălina a avut ocazia să strângă în jurul ei 11 muzicieni extrem de talentați care activează pe scena muzicii clasice și alternative în proiectul intitulat Mădălina Pavăl Live Orchestra, un demers atent curatoriat de producătorul și artistul Alexei Țurcan. Împreună au dat naștere pieselor de pe albumul „ROIESC”, un produs muzical care își dorește să repună în valoare tot ceea ce numim origini și rădăcini.

Așa cum o spune însăși denumirea sa (a roi – roiesc), prin intermediul fiecărui element component, începând de la melodii și continuând cu identitatea vizuală, mesajele cheie, videoclipuri, activări și evenimentele asociate, albumul își propune să antreneze în jurul său o dezbatere despre amprenta culturală și tot ceea ce ne reprezintă.

“El se trage din straturi și straturi de trăiri vechi și uitate, de bucurii copilărești și supărări naive iar sunetul e doar mobilul care ne-a transportat tot unde a vrut el. De fapt, nu noi am roit în jurul lui, el ne-a așezat bucățele din noi la loc, suflet cu suflet, până a ieșit un fagure din lucrurile acelea pe care ni le spunem doar în gând, ca atunci când suflăm în tort și nu zicem ce.”, spune Mădălina Pavăl.



Alexei Țurcan, producătorul albumului „ROIESC”, povestește despre felul în care a luat naștere acesta: “Ce s-a mai compus și ce s-a mai trăit, dansând! Dansând tembel și haotic, râzând incontrolabil, scuturat pe ritm, părul măciucă, o dai în plâns, te ții de frunte, mai asculți o dată și parcă nu ești tu. Iar în jur - nimeni. Deci chiar ai fost tu! Cine e noul ăsta tu și de ce suna așa? Oricine ar fi, ne place, ne strigă, ne învârte la dans, ne face cântecul dulce și inima-oglindă, că-n ea vezi acum tot, vezi clar, vezi ce te ține noaptea treaz.

Iar atunci când fuge sângele-viteză nu mai apuci să te gândești, să planifici, să cauți, ci doar te lași găsit. Și inspirat. Și când prin minte îți roiesc mii de gânduri și cuvinte, apuci să vezi un singur corp, un roi legat, se înalță, e pus pe treabă. Așa că ne-am pus pe treabă.”

Pe 28 mai Mădălina Pavăl și Alexei Țurcan ( acordeon, chitară) vor urca pe scena Palatului Bragadiru alături de Lucian Naste (chitară), Alex Corlan (bas), Ioana Turcu (flaut), Diana Ciudin (vioară), Sarah Andreescu (vioară), Larisa Retegan (violă), Mihail Grigore (violoncel), Iacob Artin Panighiant (contrabas), Alice Hristodor (harpă) și Philip Goron (percuție).

Producția, înregistrarea și mixajul “Roiesc” a fost făcută la studioul Unda Recording în București și albumul va fi lansat la label-ul german Asphalt Tango Records. Asphalt Tango Records este, de mai bine de 25 de ani, principală agenție de booking pentru muzică gipsy, brass și balcanică iar sub umbrela acestui label se află artiști-cheie ai genului: Fanfare Ciocarlia (România), Kottarashky( Bulgaria), Mahala Rai Banda (România), Dzambo Agusevi and his Orchestra (Macedonia de Nord), Kal (Serbia), Besh o droM (Ungaria) sau Cigdem Aslan (Turcia).

Mădălina Pavăl Live Orchestra este un colectiv de 12 muzicieni care s-a adunat organic în jurul Mădălinei, o figură cu o forță deopotrivă pământească dar legată de un mitic ancestral, duioasă și în același timp foarte hotărâtă. Încă de la o vârstă fragedă, Mădălina și-a asumat misiunea grea de a culege şi reinterpreta cântecele vechi, din popor. Inițial s-a făcut cunoscută prin colaborarea ei extinsă cu trupa Subcarpați și apoi prin prisma primul ei album, “Oamenii se fac dor”, lansat în 2019, prin care și-a propus să combine folclorul din Bucovina cu ritmurile urbane și vibe-urile moderne.

În anul 2020, Mădălina Pavăl schimbă paradigma de a reinterpreta și de a reintegra folclorul și mai degrabă își extinde zona de inspirație către muzica popoarelor, din care originează muzici noi. Tot atunci, scoate în lume un videoclip ce marchează începutul colaborării cu Alexei Țurcan și acest nou mod de a creea muzică, "Vino pân’ la București", un cântec despre începuturi, despre schimbări și despre cât de important este să îți găsești locul și drumul care te va duce acolo. "Ieși, soare" continuă această călătorie de explorare a rădăcinilor care inspiră printr-o poveste în 2 cântece, care preia o invocație copilărească menită să readucă lumina în viețile oamenilor.

Alexei Țurcan este o figură reprezentativă a scenei alternative, atât prin activitatea lui îndelungată în trupa TRAVKA, un manifest poetic sonor cu mare rezonanță națională, dar și datorită proiectelor inițiate ulterior precum Discoballs și Tomma Alistar. Cariera sa muzicală este într-o continuă metamorfoză pentru că, în afară de a fi un instrumentist desăvârșit (acordeon, chitară, electronics), Alexei creează aranjamente pentru orchestre, compune muzică de teatru și film și în prezent este producător la Unda Recording.

Una dintre colaborările remarcabile ale lui Alexei Țurcan cu Mădălina Pavăl a fost coloana sonoră realizată pentru filmul „România Sălbatică”, lansat în 2021, atât în cinema, cât și pe alte platforme VoD. Muzica filmului compusă de Alexei Țurcan a primit aprecierea presei de specialitate și a câștigat Premiul Publicului în cadrul ediției din 2021 a Transilvania International Film Festival dar și premiul pentru Cea mai bună muzică originală la Premiile Gopo 2022.

