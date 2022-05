Cătălin Scărlătescu, planuri de nuntă. Când va avea loc marele eveniment? Chef-ul, mai fericit ca niciodată!

Cătălin Scărlătescu este mai fericit ca niciodată. De mai bine de un an de zile, îndrăgitul chef trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Doina Teodoru. Recent, Scărlătescu a vorbit despre planurile pe care le are în doi, dar și despre succesul unei relații de durată.

Cătălin Scărlătescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita sa, actrița Doina Teodoru. Cei doi se iubesc de mai bine de un an, iar relația lor are toate șansele să treacă la următorul pas.

Fanii îndrăgitului chef sunt curioși să afle când îl vor vedea pe Scărlătescu la altar, așa că juratul de la Antena 1 a vorbit despre planurile pe care le are alături de cea care i-a furat inima.

Mai mult, chef-ul a vorbit și despre acele lucruri pe care un cuplu trebuie să le conțină, înainte de a pleca împreună la drum.

''La bijuterii nu mă pricep, dar îmi vin idei pe parcurs. Încă nu ( n.r. nuntă). La lucrurile astea nu poți să te gândești. Ce faci, îți pui ceasul să sune la data de, la ora de? Când vine momentul, sunt spontan.

Sinceritatea contează cel mai mult, dacă ești sincer, ai orice. Dacă există respect e și mai bine. Dacă ești sincer și ai respectul ăla normal în tine, nu mai ai nevoie de nimic. Dragostea te lovește! '', a declarat Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate la Antena Stars, scrie spynews.ro.

Chef Scărlătescu, împlinit cu viața ta

Scărlătescu s-a declarat extrem de mulțumit cu fiecare aspect din viața sa. Chef-ul se consideră un bărbat norocos și este convins că Dumnezeu i-a oferit cele mai frumoase lucruri în viață.

"Nu i-a luat prea mult ca să mă cucerească, m-a luat pe sus așa. S-a întâmplat pur și simplu, ne-am văzut... A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva. Eu tot timpul am fost iubit, tot timpul am fost fericit, rare sunt momentele când sunt supărat.

Mi-a dat Dumnezeu de toate, mi-a dat bucătărie, mi-a dat o meserie spectaculoasă, după ce am muncit de mi-a venit rău, mi-a dat și poezia cu televiziunea unde e și mai frumos.'', a mai declarat Cătălin Scărlătescu, pentru aceeași sursă.