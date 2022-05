200 de oameni “imperfecti”, in primul atlas al frumusetii diverse

Ioana Dodan, fotograf si arhitect, lanseaza oficial un proiect unic in Romania: Atlasul iubirii de sine – Self Love Club. Acesta reuneste 200 de femei si barbati care s-au oferit sa-si expuna in cadrul proiectului partea corpului de care sunt mai putin mandri: cicatrici, celulita, calvitie, genunchi, nas, coate sau coapse.

Ioana Dodan, fotograf si arhitect, lanseaza oficial un proiect unic in Romania: Atlasul iubirii de sine – Self Love Club . Acesta reuneste 200 de femei si barbati care s-au oferit sa-si expuna in cadrul proiectului partea corpului de care sunt mai putin mandri: cicatrici, celulita, calvitie, genunchi, nas, coate sau coapse. Obiectivul proiectului este de a promova acceptarea si iubirea de sine, normalizand aparitiile neretusate si o relatie cat mai echilibrata cu sinele.

Prea mare, prea mic, prea urat, prea accentuat – sunt doar cateva dintre lucrurile pe care Ioana Dodan le-a auzit de la cei 200 de romani care s-au inscris voluntar in proiectul Atlasul iubirii de sine - Self Love Club . Alunite, vergeturi, celulita, kilograme in plus, genunchi ascutiti, fire albe, riduri - asa-zisele defecte au fost fotografiate in detaliu, fiind de altfel vedetele acestui proiect.

Intreaga idee a proiectului a pornit de la a normaliza diversitatea corpurilor oamenilor. Am fotografiat in detaliu fiecare parte a corpului mai putin iubita tocmai pentru a o accentua si a o expune atat de evident incat sa ne obisnuim cu ea, sa ne dam seama si sa acceptam ca este de fapt acea parte din noi care ne face unici. Deschiderea si entuziasmul celor care au participat pana acum la proiect mi-au confirmat ca suntem dornici de a ne accepta, de a ne iubi asa cum suntem. Avem doar nevoie de un mic imbold, pe care vreau sa il ofer cu acest Atlas al iubirii de sine , a precizat Ioana Dodan.

Frumusetea, definita de 200 de romani

Dupa doi ani de sedinte foto - pandemia a facut ca proiectul sa ia o pauza de mai bine de jumatate de an pe fondul restrictiilor – s-au adunat peste 200 de portrete si tot atatea imagini cu defecte perfecte. La finalul acestei prime etape, peste 15% dintre protagonisti sunt barbati, iar cei mai multi se plang de calvitie. Pentru femei, in topul lucrurilor pe care nu le iubesc la propriul corp se afla celulita, ridurile si firele albe. De asemenea, in cadrul proiectului, participantii au fost invitati sa defineasca frumusetea. In topul cuvintelor care definesc frumusetea s-au numarat acceptarea, bunatatea, autenticitatea.

Ne-am bucurat sa avem alaturi de noi si barbati – e adevarat ca mult mai putini decat femei, dar apreciem curajul si deschiderea lor – persoane din toate mediile de business, ceea ce ne arata ca toti, indiferent de studii, de pregatire profesionala, de venit, de sex, varsta sau statut social avem aceleasi griji fata de imaginea noastra. Iar faptul ca au acceptat sa faca parte din acest proiect, care include si o expozitie publica, credem ca va avea un efect de bulgare de zapada si tot mai multe persoane vor alege sa-si accepte asa-zisele defecte , a mai spus Ioana Dodan.

Cei care au participat la proiect sunt antreprenori, persoane din mediul corporate, autori, actori, artisti, creatori de continut, persoane publice si persoane mai putin publice. Media de varsta este de 30-35 de ani, cel mai tanar participant in proiect avand 20 de ani, iar cel mai varstnic 60 ani.

Toate imaginile incluse in Atlasul iubirii de sine vor fi expuse in perioada 13-20 mai la Deschis Gastrobar, in cadrul Romanian Design Week. Vernisajul expozitiei, care este un eveniment deschis, va fi pe 13 mai de la 18 :30 la 00:00, în aceeași locație.

Povestea Self Love Club nu se incheie insa aici, initiatoarea proiectului avand in plan continuarea proiectului pana cand acesta va ajunge la 1.000 de participanti, prag ce estimeaza ca va fi atins la finalul anului viitor.