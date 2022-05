BREAKING NEWS! Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv

Sentință finală în dosarul Colectiv! Primarul Sectorului 5 a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu. Patronii clubului au primit pedepse îmtre 6 și 11 ani de închisoare.

Dosarul Colectiv a ajuns la final, iar decizia a fost punlicată de biroul de presă al Curții de Apel București.

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat în această după-amiază la 4 ani de închisoare cu exacutare. Totodată, acesta nu va mai putea să fie ales în funcții publice pe o perioadă de 5 ani. Primarul Sectorului 5 a fost condamnat pentru abuz în serviciu în dosarul Colectiv.

De asemenea, alți trei patroni ai clubului unde și-au pierdut viața tineri nevinovați au primit pedeapsă cu închisoarea.

George Alin Anastasescu a fost codamnat la 11 ani si 8 luni inchisoare

Costin Mincu a fost condamnat la 8 ani închisoare

Paul Gancea a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare

Pirotehnistul Viorel Zaharia – 6 ani și 10 luni închisoare

Pirotehnistul Marian Moise – 6 ani și 10 luni închisoare

Fragment din sentință:( preluat de la g4media.ro)

– condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC C Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani/ În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii si arestarii preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015