Fresh & HOT: RUBY Pericol Public

Cu un videoclip catchy și extrem de senzual, filmat în Republica Dominicană, Ruby surprinde esența piesei prin atitudine și sex-appeal.

„Îți zic, fii cuminte și dulceața îți dă un pupic/ Mi se zice RUBY sunt pericol public" sunt o parte din versurile celui de-al doilea single urban-rap pe care frumoasa artistă îl lansează. Compusă de către SHIFT alături de RUBY și EpicJulius, „Pericol Public" este o piesă hot, iar videoclipul este un „pericol" pentru cei slabi de înger.



„Am lansat un material pericol public de fierbinte! Ardeam de nerăbdare să îl împart cu toată lumea! Fac muzică așa cum simt și fac asta cu prietenii mei cei mai buni, împreună reușim să creăm artă și asta ne unește pentru totdeauna. SHIFTU este fratele meu mai mare aproape dintotdeauna și pentru totdeauna și împreună am făcut multe piese emblematice care-mi fac inima să pompeze fericire când le cânt în fața oamenilor!", mărturisește RUBY despre single-ul „Pericol Public".

Cu un videoclip catchy și extrem de senzual, filmat în Republica Dominicană, artista surprinde esența piesei prin atitudine și sex-appeal. Printre outfiturile artistei s-a regăsit și o rochie unică, croita special pentru ea, handmade, din fotografiile personale ale artistei. În plus, RUBY s-a „bucurat" din plin de căldura celor peste 40 de grade ale Americii de Nord. „Clipul este unul foarte hot și foooaaarte fresh în același timp, e gheață și foc. Regizat de cel mai talentat regizor și DOP, George Secrieru, am filmat cu el peste 10 clipuri și mereu a ieșit impecabil. Ionut Dimache - stilistul meu, și pisicile de la Cat - Luana, Laura, Alin, toată lumea și-a pus sufletul și asta a ajutat la rezultatul final. Am filmat în Dominicană, la 50 de grade și a fost atât de cald încât s-au topit pe mine și pozele din care a fost făcută rochia. Care apropo, a fost făcută acolo cu poze cu tot, ca activitate de grup pentru noi toți, în zilele în care așteptam să fie eliberat de la graniță regizorul clipului", adaugă artista.

O apariție unică pe scena românească, RUBY a lansat o mulțime de hituri precum „Nu caut iubiri" (alături de Uzzi), „Nu pune la suflet" (alături de What's UP), „Bună, ce mai zici?" (alături de Dorian Popa), „Condimente" (alături de Nosfe), care au consacrat-o ca artistă și au generat sute de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al label-ului Cat Music. Vara trecută, a lansat prima sa piesă urban cu influențe rap: „Te Sun Yo", dar a avut și prima colaborare cu Lino Golden pentru „Ne certăm".