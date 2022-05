Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, aniversarea a 10 ani de căsnicie în Dubai

Giulia și Vlad au decis să aniverseze altfel cei 10 ani de când au spus «Da!». Cei doi au optat să meargă într-o vacanță romantică în Dubai, întorcându-se fericiți și extrem de încântați. «Ne-am dorit să facem ceva deosebit odată cu aniversarea noastră și ne-a ieșit chiar mai bine decât am visat », spune Giulia.

Răsfăț suprem la Palazzo Versace Dubai

Giulia și Vlad s-au cazat la fabulosul și renumitul Palazzo Versace Dubai. Într-o cameră splendidă, care i-a uluit, Giulia și Vlad au petrecut mult prea puțin timp întrucât Dubai-ul îi chema la explorat. Cei doi nu mai vizitasera niciodată Emiratul, ca atare că aveau pe ”to visit list”-ul lor multe puncte de bifat. Și cum SPA-ul de la Palazzo Versace este unul dintre cele mai renumite din Dubai, într-una dintre zile, etern îndrăgostiții Giulia și Vlad s-au răsfățat cu un masaj de cuplu, fără a ignora piscina și soarele. Mai mult, într-una dintre seri, au mers la Q’s Bar and Lounge – renumitul și primul bar creat de Quincy Jones. Unul dintre poate cele mai frumoase momente a fost cel al cinei romantice pe care cei doi au avut-o la celebrul restaurant Vanitas al Palazzo Versace.

«Oriunde mergem, nu ratăm muzeele»

Pentru că cei doi iubesc să descopere și cele mai reumite muzee din locurile pe care le vizitează, Museum of The Future nu putea fi ratat. Au fost încântați să descopere minunea arhitecturală, placată cu 1.024 de piese reprezentând citate ale Excelenței Sale Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, redate în caligrafia Mattar bin Lahej.

De asemenea, au urcat la 150 de metri înălțime în Dubai Frame și au fost uluiți de podeaua din sticlă pe care, dacă ai pășit, pare că mergi în aer.

Curioși să vadă dacă și Museum of Illusions din Dubai este creat pe structura din toate țările în care l-au vizitat, Giulia și Vlad i-au trecut și lui pragul. «Da, este la fel. Dar tot ne place și ne-am bucurat. De fapt, noi oriunde mergem, nu ratăm muzeele. Deci nici în Dubai nu puteam face o excepție», a spus Giulia.

Old Dubai și fascinatul deșert

Ca să înțelegi o cultură, trebuie sa îi cunoști rădăcinile. Astfel, Giulia și Vlad au făcut o vizită la Jumeirah Mosque și în Old Dubai. În Old Dubai s-au plimbat pe străduțele care aduc aminte de poveștile de odinioară, s-au uitat la magazinele cu suveniruri – cumpărând pentru cei dragi câteva cadouri cu specific emiratean, dar au și degustat meniul absolut savuros al la XVA Cafe și Arabian Tea House. «Arhitectura Arabian Tea House ne-a uluit. Este ceva ce nu mai vezi în altă parte. Cât despre mancare…. Nici nu are rost să comentăm. Gustul, aromele, totul la superlativ », povestește Giulia.

Dubai-ul nu se vizitează fără a trăi și experiența dune bashing-ului, a Apusului în deșert, a pozelor alături de cămile și a camp-ului beduinilor. Giulia și Vlad s-au bucurat de experiența Orient Tours Desert Safari. «Clar, pe primul loc în topul preferințelor noastre este safariul în deșert care nu credem că va putea fi egalat prea curând de o altă experiență. A fost cu adevărat magic!”, spun cei doi.

Din Dubai Marina la etajul 124 al Burj Khalifa

Pasionați de bărci și croaziere, Giulia și Vlad nu puteau rata experiența Yellow Boats Dubai. Plecând din Dubai Marina, la maximum speed într-una dintre cele mai sigure bărci pneumatice de viteză din lume, cei doi au avut parte de distracție și adrenalină. Iar opririle pentru poze nu puteau fi decât în fața unor locuri emblematice precum Burj Al Arab și Atalntis The Palm.

Și pentru că nu puteau rata Burj Khalifa, au urcat în faimosul turn pentru ca mai apoi să se bucure și de o sesiune de shopping în Dubai Mall.

Global Village și Dubai Miracle Garden – unice în lume

Pentru spiritul artistic și creativ ale lui Vlad și Giulia, Global Village era un must. Mai ales că au în plan să revină în Dubai și cu copiii. Global Village este locul unde toate țările au câte un spațiu al lor, un fel de bazar cu produse aduse din țările natale, de la mâncare până la haine. În plus, o scenă imensă găzduiește concerte și show-uri de dans atât pentru copii cât și pentru adulți. Cei doi nu s-au urcat în roller coastere, însă au intrat în Haunted House de unde au ieșit cu adevărat terifiați. “Nu ne așteptam la asta. Chiar am crezut că e ceva light, pentru copii. Ei bine, ne-am înșelat”, spune Giulia. Mari iubitori ai mâncării indiene, nu au părăsit Global Village fără a gusta din preparatele restaurantului indian.

Pentru că auziseră de celebrul Dubai Miracle Garden, intrat de două ori în Guiness Book, Vlad și Giulia au mers să vada celebrul avion îmbrăcat în flori. S-au bucurat de satul din flori al ștrumfilor și de podul romantic, promițând să îi aduca și pe cei mici.

Reîntâlnirea cu o mare dragoste – caii

Giulia nu este doar o mare iubitoare a cailor, dar a și practicat hipismul mulți ani. Astfel că într-o dimineață a mers la Polo Club Dubai unde a călărit și s-a bucurat din nou de senzația fără de egal a apropierii de cai. Nu i-a adus noului său prieten nici morcovi, nici măr – neștiind dacă are voie să facă asta, însa i-a oferit o tonă de iubire. Asta sub flash-ul aparatului foto al soțului, evident emoționat și el de reacțiile Giuliei. «A fost minunat!»

Carna by Dario Cecchini

Ultima seară petrecută în Dubai nu se putea încheia într-un mod mai potrivit decât cu o cină la faimosul restaurant Carna by Dario Cecchini, situat în incinta hotelului SLS Dubai. Însă, înainte de a lua masa și a degusta celebrele preparate din vita marca Dario Cecchini, cei doi au urcat la etajul 75 pentru a se bucura de priveliștea unică a Burj Khalifa de la Infinity Pool-ul SLS, Privilege.

“Cred că nu se putea să alegem un moment mai bun decât aniversarea celor 10 ani de căsătorie pentru vacanța noastră în Dubai pentru că va rămâne, cu siguranță, în sufletul nostru ca fiind cea mai frumoasă vacanță a noastră în doi. Ne-am întors acasă de câteva zile deja, însă vorbim doar despre momentul în care vom reveni în Dubai, pentru că am fost extrem de impresionați de această destinație. Ne-a placut totul de la locurile vizitate, mâncarea, vibe-ul oamenilor de acolo. Eu, personal, am fost plăcut surprinsă de curățenia pe care nu am mai găsit-o în nicio altă destinație în care am fost până acum iar Vlad a fost cu adevărat impresionat de tot ce înseamnă gastronomia din Dubai. Ne-a plăcut enorm și vizita în orașul vechi la fel de mult cum ne-a impresionat și Museum Of The Future. Acum deja plănuim vacanța cu copiii în Dubai, pentru că știm sigur că ne vom distra de minune”, conculzionează Giulia.