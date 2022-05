Mondelēz International progresează în atingerea obiectivelor din strategia ESG Snacking Made Right

Raportul confirmă progresele înregistrate în construirea unei companii mai sustenabile în domeniul gustărilor, bazată pe crearea de valoare pe termen lung atât pentru companie, cât și pentru comunități.

Confirmă progresele înregistrate în îmbunătățirea mijloacelor de trai ale comunității prin extinderea programelor de aprovizionare cu materii prime, semnătură proprie, reducerea utilizării materialelor plastice virgine în ambalaje și reducerea impactului climatic în cadrul operațiunilor deținute.

Progrese în ceea ce privește obiectivele de diversitate, echitate și incluziune (DE&I): depășirea obiectivului privind numărul femeilor în conducerea executivă cu >2X și îmbunătățirea reprezentării populației de culoare din America în funcții de management cu 60% față de anul trecut.

Continuă să contribuie la crearea de valoare pe termen lung pentru afaceri, prin investiții continue în ESG și în reziliența lanțului de aprovizionare

Mondelēz International a publicat Raportul 2021 Snacking Made Right, demonstrând progresele înregistrate în raport cu obiectivele ESG (Environmental, Social and Governance - Mediu, Social și Guvernanță) pe termen scurt și lung. Raportul confirmă progresele înregistrate în construirea unei companii mai sustenabile în domeniul gustărilor, bazată pe crearea de valoare pe termen lung atât pentru companie, cât și pentru comunități. Mondelēz International continuă să se concentreze, din poziția de lider în domeniile în care compania poate contribui, pe creșterea impactului pozitiv - inclusiv să contribuie la construirea unui sector prosper pentru cacao, să reducă deșeurile de ambalaje și să reducă amprenta operațiunilor sale asupra mediului.

Strategia și obiectivele ESG ale Mondelēz International au ca prioritate producerea unei schimbări sustenabile la scară largă, prin abordări inovatoare și holistice, prin colaborare pentru transformarea întregului sector și prin adoptarea de soluții măsurabile. ESG este esențial pentru scopul companiei - acela de a oferi oamenilor gustarea potrivită, pentru momentul potrivit, în modul potrivit. Raportul Snacking Made Right din 2021 demonstrează progrese măsurabile în domenii cheie de interes, inclusiv o aprovizionare mai sustenabilă cu ingrediente; îmbunătățirea ambalajelor prin faptul că ambalajele noastre sunt concepute pentru a fi reciclabile și eliminarea materialelor dificile din acest punct de vedere; acțiuni sporite pentru a contribui la abordarea schimbărilor climatice; inițiative pentru a avansa DE&I; și sprijin pentru starea de bine a consumatorilor și a comunității.

"O mentalitate orientată către sustenabilitate a fost de mult timp integrată în strategia noastră de dezvoltare a business-ului, deoarece continuăm să creăm valoare, să avem un business mai rezilient și să accelerăm ambiția noastră de a construi o companie mai sustenabilă în domeniul gustărilor", a declarat Dirk Van de Put, președinte și CEO al Mondelēz International. "Sunt mândru de progresul semnificativ pe care compania noastră l-a înregistrat în raport cu obiectivele noastre ambițioase ESG, care sunt parte integrantă a succesului pe termen lung al business-ului nostru și ne ajută să abordăm unele dintre problemele cheie cu care se confruntă lumea în general."

Progresele înregistrate în 2021 în ceea ce privește obiectivele ESG ale companiei includ:

Materii prime sustenabile

Atingerea unui număr de 209.954 de fermieri înregistrați în cadrul programului Cocoa Life (depășind obiectivul pentru 2022 de 200.000 de fermieri de cacao înregistrați în cadrul programului)

75% din volumul de cacao pentru brandurile de ciocolată furnizat prin programul Cocoa Life (creștere de7% față de 2020)

91% din volumul de grâu necesar pentru producția de biscuiți pentru țările europene cultivat în cadrul cartei Harmony (+15% față de2020)

100% din volumul de ulei de palmier certificat RSPO (din 2014), cu o trasabilitate de 99% până la moară și 87% din păduri monitorizate

Climă & mediu

Reducerea cu 21% a emisiilor de CO2 Scope 1 și 2 (referință 2018)

32% din totalul energiei electrice utilizate în cadrul operațiunilor deținute provine din energie regenerabilă (+9% comparativ cu 2020)

100% utilizare de energie electrică din surse regenerabile în Brazilia, Peru și în unitățile de producție din Marea Britanie

Ambalaje

95% din ambalajele concepute să fie reciclabile (+1% față de 2020)

În curs de utilizare a unui conținut de plastic reciclat de 5% până în 2025, față de 0,5% utilizat în 2021 (nivel de referință 2020)

72.100 de tone metrice de materiale pentru ambalaje eliminate (valoare de referință 2013)

Starea de bine a angajaților și a comunității

39% femei în conducerea executivă1; depășind obiectivul de dublare până în 2024 (referință 2018)

5% reprezentare a populației de culoare în funcții de management (SUA) 2; o creștere de 60% de la an la an

61% sisteme de monitorizare și remediere a exploatării copiilor prin muncă (CLMRS) în comunitățile Cocoa Life din Africa de Vest (+33% față de2020)

Peste 50 de milioane de dolari în numerar și donații în produse, în 2021

Gustă cu atenție

18% dintre pachete prezintă logo/simbolul Gustă cu atenție pentru controlul porțiilor (+4% față de2020)

17% din veniturile nete pentru gustări provin din controlul porțiilor acestora (+1% față de 2020)

"Raportul din acest an documentează repere importante care marchează 10 ani de călătorie în domeniul sustenabilității, în care am atins o scară largă în programele noastre de aprovizionare cu materii prime sustenabile, Cocoa Life și Harmony Wheat. Cu Cocoa Life, am construit cel mai mare program de sustenabilitate pentru cacao și am atins obiectivul pe care ni l-am stabilit în 2012, investind peste 400 de milioane de dolari în program pentru a sprijini mijloacele de trai ale fermierilor, ajungând la aproape 210.000 de cultivatori de cacao și, mai important, observând un impact pozitiv la scară largă", a declarat Christine Montenegro McGrath, Senior Vice President și Chief Global Impact and Sustainability Officer la Mondelēz International. "Problemele pe care le abordăm sunt sistemice, necesitând transformarea lanțului de aprovizionare și a business-ului. De aceea, abordarea noastră integrată nu este concepută doar pentru a ataca cauzele profunde, ci și integrată în strategia noastră de dezvoltare a business-ului. Ne-am angajat să măsurăm impactul pe care îl avem și să investim în soluții scalabile și în inovație, astfel încât să putem genera schimbări de durată."

Dincolo de progresele înregistrate pentru atingerea obiectivelor în 2025, compania a continuat să demonstreze un angajament continuu de a avansa agenda sa ESG cu obiective, investiții și finanțări mai ambițioase pentru a aborda probleme precum schimbările climatice și deșeurile de ambalaje, inclusiv:

Stabilirea unui obiectiv pe termen lung de zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050

1 Leadership Team și nivelul următor

2 Management definit ca roluri de management de nivel executiv

Investirea în Circulate Capital Ocean Fund pentru a sprijini colectarea mai multor deșeuri de plastic decât produce în prezent compania în India și Asia de Sud-Est

Emiterea primei obligațiuni verzi a companiei în septembrie 2021 - la momentul respectiv, cea mai mare emisiune din industria alimentelor ambalate și a bunurilor de consum

