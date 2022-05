Cele mai bune metode de a obține o cafea perfectă!

Cei mai mulți dintre noi nu își pot începe ziua fără o cafea bună. Pentru iubitorii acestei licori magice, o ceașcă bună de cafea savurată dimineața în liniște, poate fi responsabilă pentru starea de spirit din întreaga zi. Ritualul preparării cafelei diferă de la persoană la persoană, la fel și gustul, aroma și intensitatea. Când vorbim despre cele mai bune moduri de a pregăti o cafea, părerile sunt împărțite, unii consideră că numai cu ajutorul anumitor aparate poți obține cafeaua perfectă.

Dacă sunteți în căutarea unei metode sigure și eficiente de preparare a cafelei perfecte, iată câteva sfaturi simple și ușor de aplicat. Cu puțină răbdare veți putea să vă pregătiți propria ceașcă de cafea perfectă în fiecare dimineața, chiar în propria casă. Andrei Ianoși, barista și coffee specialist la boabepenisip.ro, ne dezvăluie câteva dintre secretele obținerii cafelei perfecte.

“Pentru mulți dintre noi, cafeaua de dimineață este modul în care începem ziua. În ultimii doi ani, lucrând de acasă, iubitorii de cafea au fost nevoiți să își prepare singuri cafeaua, mult dintre ei investind în aparate și gadgeturi de ultimă generație. Toți căutam rețeta perfectă, soluția cea mai bună prin care să obținem acel gust unic. Secretul este că puteți prepara o cafea grozavă cu orice metodă și orice instrument pe care îl aveți la îndemână. Indiferent dacă vă place ritualul de a face cafea manual sau cu ajutorul aparatului de cafea automat, nu există o metodă greșită, dar fiecare are plusurile și minusurile sale. Există însă câteva moduri prin care vă puteți îmbunătăți gustul cafelei de dimineața, indiferent de cum vă place să o preparați. Pentru că în final, cafeaua perfectă este cea care ne place fiecăruia!.”

Potrivit specialiștilor există mai multe metode de preparare a cafelei. Prima și cea mai cunoscută este cu ajutorul cafetierei. Printr-un proces rapid și ușor, putem obține o cafea bună cu minimum de efort. A doua metodă este cafeaua obținută prin turnare cu ajutorul Chemex și V60, procedee asemănătoare, singura diferență constând în modul în care este măcinată cafeaua. V60 necesită o măcinare mai fină decât Chemex, din cauza grosimii filtrelor de cafea folosite. ”Una dintre cele mai utilizate metode pentru a obține o ceașcă de cafea delicioasă, aromată și complexă este aparatul de cafea turnabil. Dacă folosiți un filtru V60 pentru a prepara cafeaua trebuie să țineți cont de câteva aspecte foarte importante și anume: dimensiunea cafelei (gradul de măcinare), temperatura apei, filtrul folosit și raportul cafea/apă. Dacă nu aveți acasă o râșniță electrică, atunci când cumpărați boabele de cafea, rugați barista să vă ajute să le râșnească special pentru V60 sau Chemex. De obicei timpul pentru a prepara cu cană de cafea cu ajutorul acestei metode este între trei, patru minute. Rezultatul, o cafea aromată, echilibrată și delicată!.”, explică specialistul în cafea.

Alte metode de preparare sunt cu ajutorul aeropress-ului și French press. Aeropress este o metodă simplă, ușoară și rapidă pentru a obține o cafea mai puternică, comparată de unii cu espresso. Dacă vă place intensitatea puternică a cafelei, Moka Pot este metoda perfectă de a o obține. Ca și în cazul espressoului, apa clocotită - presurizată cu abur - este trecută prin cafeaua măcinată, iar rezultatul este bogat, aromat și foarte concentrat. Iar dacă vă place cafeaua tare și aromată, atunci frech press ( presa franceză) este alegerea ideală. Cu un timp de preparare de 4 minute, această metodă presupune adăugarea cafelei măcinate direct în apa fierbinte.

Reguli pentru o cafea perfectă!

Boabe proaspete de cafea de specialitate

Prima și cea mai importantă regulă este alegerea unei cafele de specialitate. Spre deosebire de boabele de cafea pe care le găsim în marile lanțuri de magazine, cafeaua de specialitate este aromată, gustoasă și foarte apeciată de iubitorii de cafea. “Secretul gustului unei cafele perfecte constă evident în alegerea boabelor de cafea speciale. Sortimentele de cafea de pe boabedenisip.ro au fost alese cu grijă, astfel încât să poată satisface și cele mai pretențioase gusturi, de la cea cu note de ciocolată cu alune și nuci de macadamia, la cea cu note de citrice, ciocolată și nuanțe florale, până la cea cu caramel și stafide. Cafeaua este culeasă manual, procesată natural, iar amestecurile sunt conceput special pentru oferi un gust echilibrat și un caimac persistent. Emoția și personalitatea unei cafele desăvârșite încep cu o poveste. Prăjirea boabelor de cafea este deopotrivă o artă și o știință. Deosebirea între o cafea perfect prăjită și una prăjită neuniform constă în detalii fine, iar câteva secunde pot face diferența.”, continuă Andrei Ianoși.

Râșnita

Dacă vă place să simțiți miros de cafea în toată casa și să vă măcinați singuri cafeaua, atunci cea mai bună investiție este o râșnită. Cafeaua începe să își piardă din calități aproape imediat după măcinare. Așadar, cea mai gustoasă cafea este făcută din boabe proaspăt măcinate chiar înainte de preparare.

Păstrați proaspete boabele de cafea și depozitați-le corespunzător

Păstrați întotdeauna boabele de cafea într-un recipient etanș (borcanele din sticla sau vasele de depozitare din ceramică cu garnituri de cauciuc sunt alegerile ideale) sau în punga în care ați cumpărat cafeaua. Sigilați etanș, iar valva de pe pungă permite să se degaje CO2 (pe care îl înmagazinează cafeaua în timpul procesului de prăjire) și nu permite să intre O2 (care produce oxidarea cafelei).

Nu depozitați niciodată cafeaua în frigider (cafeaua prăjită este poroasă și absoarbe ușor umezeala și mirosurile alimentare). În mod optim, cumpărați o cantitate de cafea proaspătă pentru cinci până la șapte zile și păstrați-o la temperatura camerei.

Utilizați apă de bună calitate

Pe lângă o cafea de specialitate, apa este responsabilă de gustul unic și aroma intensă ce reies din boabele de cafea proaspăt măcinate. Dar nimic nu poate strica o cafea mai sigur decât apa de la robinet cu clor sau arome neplăcute. Optați pentru apa de izvor sau apa îmbuteliată (apa folosită la prepararea laptelui pentru bebelusi, este cea mai bună apă îmbuteliată pentru cafea).

Evitați filtrele ieftine și optați pentru filtre de calitate

Există o hârtie de filtru care se potrivește fiecărui tip de metodă de preparare a cafelei, indiferent dacă este V60, Chemex sau Aeropress. Asigurați-vă că le obțineți pe cele potrivite verificând ce recomandă producătorul. “Dacă optați pentru metoda de preparare a cafelei cu un filtru V60, aveți grijă să folosiți filtre de calitate. Filtrele de cafea din hârtie la prețuri avantajoase produc o cafea inferioară. Căutați filtre de hârtie „albite cu oxigen” sau „fară dioxină”. Există de asemenea filtre placate cu aur cu durată lungă de viață mai lungă. Acestea sunt recunoscute pentru a oferi o aroma maximă, dar pot lasa sedimentele să treacă dacă cafeaua este măcinată prea fin.”, explică Andrei Ianoși, coffee specialist.

Măsurați și folosiți cantitatea necesară de cafea

Cu toți avem tendința de a experimenta atunci când vine vorba despre cafea, dar câteodată prea puțin este chiar prea puțin și vom obține o cafea slabă și fară gust, iar prea mult poate să însemne o cafea tare și amară. “O regulă bună de urmat pentru prepararea cafelei este să respectați un raport de 60 de grame de cafea per litru de apă. Unele cafele funcționează mai bine cu o cantitate puțin mai mare de cafea față de apă, dar 60 de grame per 1 litru este un punct bun de plecare. Pentru o cană de 300 ml de apă vom folosi 18 grame de cafea. Și dacă doriți o infuzie mai puternică, încercați să adaugați 5 g de cafea măcinată în plus. De exemplu persoanele cărora le place cafeaua la espressor, pot opta pentru Metaphor Coffee (8:2) este un amestec de cafea de specialitate 80% Arabică și 20% Robusta. Amestecul conține cafea crescută la o altitudine de 600 – 1400 m, din zonele geografice Indonezia, Honduras și Brazilia. Cafeaua este culeasă manual, procesată natural, iar amestecul este conceput special pentru a oferi un gust echilibrat și un caimac persistent. Cafeaua este proaspăt prăjită după un profil special creat pentru a scoate tot ce este mai bun din cafea pe espressor. Fiecare modificare pe care o faceți vă afecta aroma cafelei, uneori în bine, alteori în rău. Experimentați până când găsiți echilibrul potrivit.”, recomandă specialistul.

Păstrați curate echipamentele de preparat cafeaua

Echipamentele de cafea trebuie curățate după fiecare utilizare, iar recipientele de depozitare și râșnitele la fiecare câteva săptămâni pentru a îndepărtă orice acumulare de ulei. Cel puțin lunar, aplicați o soluție puternică compusă din apă și oțet sau un produs de curățat special pentru echipamente de cafea, pentru a dizolva orice depuneri minerale. Clătiți bine înainte de reutilizare.

A face o ceașcă de cafea perfectă este o modalitate excelentă de a ne începe dimineața. Așadar, asigurați-vă că boabele de cafea sunt mereu proaspete și că echipamentul este întotdeauna curat. Folosiți filtre de calitate și nu subestimați importanța apei. Dar, în afară de toate acestea, ceașcă perfectă de cafea este și despre experimentare. Nu rămâneți la o singură aromă și o metodă de preparare, îndrăzniți să experimentați, să faceți modificări, să încercați arome, gusturi și amestecuri noi de cafea.

Vizionare placuta