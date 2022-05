Andreea Bălan își lasă fetele pe mâini sigure! Cu cine vor rămâne Ela și Clara cât timp artista va fi plecată la America Express

Andreea Bălan a acceptat provocarea de la America Express, iar în scurt timp va pleca alături de Andreea Antonescu în competiție. În ceea ce le privește pe fetițele sale, artista a dezvăluit că Ella și Clara vor rămâne pe mâini bune și că totul este organizat în ceea ce privește îngrijirea și educația celor mici.

Surpriză mare pentru fanii Andreei Bălan, asta după ce artista a acceptat, în sfârșit, invitația de a participa la noul sezon America Express. Vedeta și-a anunțat participarea pe pagina de Instagram, însă fanii s-au întrebat cu cine vor rămâne cele două fetițe ale sale, Ella și Clara.

Andreea Bălan a vorbit despre perioada în care va lipsi de lângă Ella și Clara, mărturisind că totul este organizat și pus la punct în ceea ce privește educația și îngrijirea celor mici.

Artista a spus că mama sa va fi cea care va avea grijă de fetițe, însă, la dispoziția lor va fi bona, medicul pediatru, dar și alte prietene cu copii mici. Mai mult, vedeta a mărturisit că nu este nevoie de instrucțiuni, pentru că mama ei știe exact ce și cum să facă în orice situație.

„Nu e nevoie să îi las mamei instrucțiuni, pentru că ea știe foarte bine ce are de făcut. Mama este prezentă din prima zi de viață a Ellei, fata cea mare, și ea știe exact ce trebuie să facă. Din contra, ea are grijă de casă, de noi, cu mâncarea, ea știe foarte bine. Avem pediatra la orice oră din zi și din noapte, avem prieteni, mame cu copii, adică infrastructura și ceea ce am eu în jurul meu totul este foarte solid', a declarat Andreea Bălan, pentru VIVA.ro

Andreea Bălan a mai spus că pleacă liniștită în competiție, asta pentru că este convinsă că Ella și Clara sunt pe mâini bune. Mai mult, ea a angajat un șofer care să le ducă pe cele două fetițe la activitățiile pe care le desfășoară.

„Eu plec liniștită, pentru că știu că fetele mele sunt pe mâini foarte bune, de la mamă, la bonă, prietene cu copii. Am făcut un program destul de clar, pe zile, fetele au activități: merg la engleză, la patinaj, la balet, avem un șofer care le ia de acasă, le duce, nu e nicio problemă. Totul e foarte bine organizat. Cel mai mult de acasă am lipsit câteva zile, când am fost în vacanță. Acum o să lipsesc cel mai mult”, a mai adăugat vedeta, pentru sursa menționată mai sus.