PĂȘEȘTE PE GRANIȚA SECRETĂ DINTRE LUMI CU NOUL SERIAL DE LA FOCUS SAT TV: POSEDARE

Focus Sat TV invită publicul într-o lume mistică și plină de secrete cu premiera miniseriei de 6 episoade, producție Canal+ Original, „Posedare” (Possessions, 2020), ce va fi difuzată din 26 mai, de la 21:30, câte două episoade, în serile de marți și joi.

Iubirea se transformă în dramă atunci când Natalie (Nadia Tereszkiewicz), o tânără de origine franceză care locuiește în Israel, este acuzată că și-a ucis soțul, Eran (Imri Biton), chiar în ziua nunții lor. Karim (Reda Kateb), atașat la consulatul francez, are sarcina de a o ajuta pe Natalie și nu poate decide dacă femeia din fața lui este vulnerabilă și pierdută sau incredibil de manipulatoare. El devine obsedat de acest mister în timp ce Esti (Noa Koler), o polițistă israeliană, și Beer-Sheva, superiorul ei de la secția de poliție, încep să investigheze cazul.

Uciderea lui Eran ridică tot felul de întrebări și declanșează un comportament ciudat din partea tuturor celor mai apropiați de Natalie. Ceea ce începe ca un caz de crimă aparent simplu devine din ce în ce mai greu de deslușit. Moartea mirelui trezește demoni, morți și vii, într-o întreagă comunitate în care toată lumea are un secret de ascuns. Stigmate, violență, crimă, forțe oculte, tradiții și ritualuri se combină și conferă o notă suprarealistă finalului.

Într-un interviu realizat de Canal+ cu actrița din rolul principal, Nadia Tereszkiewicz, aceasta a vorbit atât despre personajul interpretat de ea, Natalie, cât și de restul personajelor care construiesc povestea: „Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la acest personaj este ambiguitatea ei, este extrem de fragilă și extrem de puternică în același timp. Admir curajul ei de a căuta libertatea cu orice preț, în ciudatuturor așteptărilor celor din jur. Este un personaj memorabil și mă consider norocoasă că am avut șansa să îl interpretez. Mă simt onorată că am jucat alături de Reda Kateb și am avut parte de susținerea lui. Și personajul lui Noa Koler este remarcabil, ea joacă rolul polițistei și sensibilitatea ei conferă umanitate anchetei. Posedare este o dramă thriller, dar oscilează puternic între real și fantastic, îmi place partea de superstiții, fac parte din viața noastră.”

Producția a primit distincția pentru Cel mai bun serial francez de la Sindicatul Francez al Criticilor de Film. Regia este semnată de Thomas Vincent ( Bodyguard, Reacher, Je suis un assassin, Karnaval).

În Aplicația Focus Sat sunt disponibile în exclusivitate și alte seriale europene remarcabile, sezoane întregi din producții de succes Canal+ Original precum: „ Regele Varșoviei”, „Planeta celor singuri”, „Pro și contra” (2 sezoane), „Paris Police 1900”, „Baron Noir” (3 sezoane), „Pedagogul” (2 sezoane), „ZeroZeroZero”, „Moscow Noir”, „Nox”, „Secretul celor cinci”, „Ai încredere în mine” (2 sezoane), „Ostatici în subteran” (2 sezoane).

Focus Sat TV este inclus în toate pachetele TV satelit Acces precum și în aplicația Focus Sat cu pachetele TV online Play TV.

Aplicația Focus Sat poate fi testată gratuit timp de 7 zile de cei care vor să o descopere și nu se numară încă printre clienții Focus Sat.

