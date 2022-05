Cu ce se ocupă acum fostul iubit și impresar al Alexandrei Stan? Marcel Prodan, schimbare radicală după ce a bătut-o pe artistă

Au trecut 8 ani de când Marcel Prodan, impresarul și iubitul Alexandrei Stan din acea vreme, a snopit-o în bătaie pe artistă. Alexandra și-a continuat drumul în muzică, ridicându-se mai puternică după această experiență, însă și viața impresarului s-a schimbat radical. Marcel Prodan a deschis un ONG și este tatăl unui băiețel de 6 ani.

Viața merge mai departe, iar răsturnările de situație nu le ocolesc nici pe vedete. După ce, în urmă cu mai bine de 8 ani, presa mondenă scria despre bătaia pe care Alexandra Stan ar fi încasat-o de la impresarul și iubitul ei de atunci, Marcel Prodan, iată că acum viața bărbatului a căpătat un alt sens.

Fanii Alexandrei Stan au rămas încremeniți acum 8 ani, atunci când au văzut imaginile cu artista bătută, însă Alexandra s-a ridicat și mai puternică și și-a continuat drumul în muzică.

În schimb, Marcel Prodan a mai avut câteva colaborări muzicale ca și impresar, însă niciodată nu a mai avut succesul de altă dată. Acum, fostul impresar a renunțat definitiv la muzică și se ocupă de un ONG non-profit, pe care l-a înființat în Constanța.

Fostul iubit al Alexandrei Stan se ocupă de un ONG menit să sprijine și să ajute copiii cu autism, asta pentru că și el, la rândul lui, este tatăl unui băiețel de 6 ani cu spectru autist.

‘’Ideea acestei fundaţii a venit in urma faptului că sunt si eu, la rândul meu părinte al unui băieţel de 6 ani si empatizez cu necesităţile altor părinţi. Aceşti oameni merită ca, copiii lor sa aibă şansa unei dezvoltări comportamentale cât mai aproape de normalitate. Cu gândul la copii, şi din dorinţa de a crea un mediu eficient şi profesionist, care să-i poată ajuta în lupta cu neprevăzutul, am decis să înfiinţez această fundaţie non-profit. Fiecare din noi are astfel oportunitatea de a da înapoi o fărâmă de bine comunităţii din care face parte’’, a declarat Marcel Prodan în urmă cu ceva timp, potrivit spynews.ro

Marcel Prodan și Alexandra Stan, relație toxică

Marcel Prodan și Alexandra Stan s-au iubit timp de trei ani, însă, ulterior, artista a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă.

Se pare că fostul impresar îi fura banii și devenea adesea agresiv. Conform spuselor artistei, în urma bătăii primite în 2013, Alexandra a rămas fără un rinichi.