Rollo din Vikings vine la Comic Con în București

Clive Standen, actorul cunoscut pentru rolul neînfricatului Rollo din serialul fenomen Vikings, vine la Comic Con în perioada 26-28 august la Romexpo în București.

Drama istorică Vikings, produsă de History Channel, s-a bucurat de o largă popularitate și s-a transformat rapid într-una dintre cele mai urmărite producții de acest gen din lume. Personajele bine construite, precum cele ale lui Rollo sau Ragnar, dar și răsturnările de situație neașteptate au reușit să trezească emoții puternice și contradictorii în rândul publicului. Vikings a ajuns la final după 6 sezoane, însă povestea nu s-a oprit aici, urmându-i o nouă serie, Vikings: Valhalla, care îi continuă firul narativ și care a apărut chiar la începutul lui 2022.

În afară de Vikings, Clive Standen a mai cochetat cu genul acesta de producții, apărând în filme și seriale că Robin Hood (unde l-a interpretat pe Archer), Camelot (Sir Gawain), dar și în legendara serie BBC, Doctor Who (Private Carl Harris).

De asemenea, Clive a avut rolul principal în seria Taken, inspirată de filmul cu același nume care l-a avut pe Liam Neeson în rolul lui Bryan Mills.

Clive Standen i se alătură lui Ross Marquand (Avengers, The Walking Dead, What If…) la cea de-a zece ediție East European Comic Con presented by Kaufland.

În perioada următoare, urmează să aflăm care sunt ceilalți 4 actori invitați, dar și noi informații legate de principalele atracții de anul acesta de la Comic Con: zona de gaming, Aleea Artiștilor, zona de târg, board games, cosplay sau zona de street food.

Biletele au prețuri variate și sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

Evenimentul este prezentat de Kaufland.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Daniel Gillies (The Originals), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producțîi de top că Game of Thrones, Casă de Papel, Gossip Girl, The Witcher, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.