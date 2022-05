Diana Dumitrescu, clipe grele după ce a devenit mămică. Prin ce a fost nevoită actrița să treacă după nașterea lui Carol?

Diana Dumitrescu a vorbit cu multă sinceritate despre perioada ce a urmat după nașterea fiului său. Actrița a mărturisit că s-a simțit copleșită de toate schimbările din viața ei, însă a avut alături persoanele dragi, care au știut cum să îi vină în ajutor.

Diana Dumitrescu este astăzi o femeie plină de încredere în sine, cu o viață împlinită, atât profesional, cât și personal. Vedeta s-a căsătorit în anul 2018 cu Alin Boroi, iar împreună formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz.

Din dragostea lor s-a născut în anul 2019 micuțul Carol, iar mărirea familiei le-a adus Dianei Dumitrescu și partenerului său multe motive de fericire. Cu toate că actrița și-a dorit să devină mamă, schimbările au afectat-o pe proaspăta mămică, din punct de vedere emoțional.

"Nu am avut depresie postnatală, nici măcar depresie. Dar am avut stări depresive și am avut parte de consiliere din partea unui psiholog. Depresie post-partum nu am avut, dar au fost momente mai dificile pe care le au toate mămicile când au un nou născut.", a povestit actrița, pentru ego.ro

Vedeta recunoaște, însă, că a avut parte de ajutor din partea mamei sale, iar acest lucru a contat enorm pentru sănătatea ei emoțională.

"Eu am avut-o pe mama alături și acest lucru a contat enorm, m-a ajutat foarte mult. Venirea lui Carol pe lume a fost ceea ce mi-am dorit, dar mi-a luat ceva vreme să mă obișnuiesc cu ideea că viața mea este alta din acel moment”, a mai spus Diana Dumitrescu, pentru aceeași sursă.

Adaptarea Dianei Dumitrescu la noua viață a durat un an de zile, iar acum lucrurile sunt cum nu se poate mai bune în familia sa.

"Mi-a luat un an de zile până să mă obișnuiesc cu ideea că sunt mamă și că acel copil este al meu. Acum viața mea este total altfel. Atât pentru mine, cât și pentru Alin a fost o schimbare majoră, pentru că una este să faci un copil la 20 de ani și alta este să îl ai după 35.

Eram obișnuiți cu o viață foarte agitată și brusc a venit gâgâlicea asta care ne ține sub papuc cum vrea el. Însă ne place, ne bucurăm de fiecare moment cu el. Îmi place să stăm acasă cu el să ne jucăm, să pictăm, să ne plimbăm.", a mai spus vedeta.