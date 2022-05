Alimentul pe care Elena Gheorghe îl consumă în fiecare dimineață! Artista a găsit remediul pentru problemele de sănătate

Elena Gheorghe are mare grijă de silueta sa, astfel că vedeta are un regim strict de la care nu se abate. Artista a dezvăluit ce alimente consumă dimineața, pe stomacul gol și cum au ajutat-o acestea în vindecarea anumitor probleme de sănătate.

Elena Gheorghe are mare grijă de aspectul ei fizic, și de aceea are o dietă strictă de la care nu se abate niciodată. Artista a mărturisit că dimineața, pe stomacul gol, consumă un pahar cu aă cu lămâie, după care se bucură de un smoothie cu țelină.

Vedeta spune că aceste două alimente îi oferă o imunitate puternică, dar și un boost de energie pentru întreaga zi.

"Dimineața mea începe cu un pahar de apă cu lămâie pe care o beau pe stomacul gol, apoi mă răsfăț cu alimentul meu favorit din meniu. Este vorba despre un smoothie din țelină care m-a ajutat enorm cu refluxul gastric, o afectiune ce mi-a dat mari bătăi de cap și, în plus, sucul îmi dă multă energie, iar sistemul meu imunitar este mai puternic.

Sucul de țelină este, după cum se știe, o porție de sănătate curată. S-a constatat că vindecă acneea, reduce balonarea, ajută la menținerea greutății și a unui sistem digestiv sănătos și, mai mult decât atât, este un adjuvant în tratarea eczemelor și pzoriazisului. Ziua mea incepe, invariabil, cu poțiunea despre care v-am povestit”, a declarat Elena Gheorghe, potrivit viva.ro.

Viața Elenei Gheorghe, între familie și carieră

Elena Gheorghe are o viață extrem de agitată, asta pentru că, deși are o carieră de succes, vedeta are mare grijă și de cei doi copii ai săi, care îi aduc împlinirea supremă.

''Încă sunt trează... Viața de mamă, femeie, artistă nu e tocmai ușoară atunci când ieși control freak, dar să știți că mă trezesc cu ''recunoștință'' în fiecare zi și funcționează de cele mai multe ori (90-95%) dar când ai un proiect la care ții ca la ochii din cap pentru care muncești de îți sar capacele și nu se ''aranjează'' așa cum îți dorești, e limpede că trebuie să muncești mai mult la starea ta de spirit, la a te mulțumi cu atât cât ''a fost dat'' pentru că sigur va veni ziua când vei înțelege ''de ce''.

Când ești în interior e greu să vezi cum vezi când ești pe margine... Una dintre lecțiile vieții mele este să fiu detașată și să las să curgă totul firesc, fără să pun presiune pe mine, fără să am emoții că n-o să fie perfect pentru că trebuie să fac mai mult. Dar totul se termină cu bine atunci când conștientizez că nu e o controlez, ci El și El știe cel mai bine de ce, cum și în ce fel'', a scris Elena Gheorghe pe pagina sa de social media.