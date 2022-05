Motivul pentru care numele tuturor băieților lui Laurențiu Reghecampf încep cu litera L. Antrenorul a dezvăluit misterul!

Laurențiu Rehecampf este din nou tată al unui băiețel, iar antrenorul le-a dezvăluit internauților și numele celui mic. Fanii nu au putut să nu observe faptul că numele celor trei băieți ai lui Reghecampf încep cu litera L și s-au întrebat, așa cum era firesc, care este semnificația.

Laurențiu Reghecampf este cel mai fericit tată din lume, asta pentru că, în urmăî cu 2 săptămâni, iubita sa, Corina Caciuc, i-a dăruit încă un fiu celebrului antrenor.

Mândru nevoie mare, Laurențiu Reghecampf s-a pozat imediat alături de cel mic și a distribuit fotografia pe rețelele de socializare. Mai mult, antrenorul le-a dezvăluit internauților numele celui de-al treilea fiul al său.

Micuțul Liam avenit pe lume în familia lui Reghecampf, iar internauții nu au putut să nu observe faptul că toți băieții antrenorului au ceva în comun cu tatăl său. Numele celor trei copii încep cu litera L, iar internauții s-au întrebat care este semnificația ce stă în spatele acestei alegeri a antrenorului.

Laurențiu Reghecampf a făcut lumină în acest caz și a spus că a vrut ca toți copiii lui să aibă inițiala L. După Luca, băiatul lui din căsnicia cu Mariana Pfeiffer, a urmat Laurențiu Junior, băiețelul pe care îl are cu Anamaria Prodan, iar acum, mezinul nou-născut, Liam, pe care îl are cu actuala sa iubită, Corina Caciuc.

”Nu are o semnificație. Faptul că pe mine mă cheamă Laurențiu, pe Luca îl cheamă Luca David Andrei, pe Laurențiu îl cheamă Laurențiu Junior Adrian, a fost dorința Anei să-i punem numele meu, iar pe Liam m-am gândit că dacă deja cei doi băieți au nume care încep cu L, hai să găsim un nume care să i se potrivească lui Liam în toată constelația asta”, a zis Laurențiu Reghecampf, scrie spynews.ro.

Drama lui Laurențiu Reghecampf

Deși are trei băieți de care este tare mândru, există un loc în inima lui Laurențiu Reghecampf care nu va putea fi umbrit de nimeni și nimic. Antrenorul a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că a mai avut o fetiță cu prima sa soție, care, însă, în urma unei malformații la inimă, s-a mică s-a stins din viață la vârsta de un an.

"A fost un moment dificil atunci în viața mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana.La vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară, avea tetralogia fallot, inima nu se împărțise exact în cămăruțe și a trebuit să o operăm.

În perioada aia eu jucam la Steaua, am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după aia.Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o”, spunea antrenorul într-o emisiune.