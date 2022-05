Laurențiu REghecampf regretă că nu a divorțat mai devreme de Anamaria Prodan! Incidentul cu Dan Alexa a pus capac relației

Invitat recent în emisiunea lui Denise Rifai, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre divorțul de Anamaria Prodan, mărturisind că după incidentul în care impresara l-a lovit pe Dan Alexa, căsnicia lor a fost distrusă. Antrenorul regretă că nu a divorțat în acel moment și că a încercat să păstreze aparențele în ceea ce privește relația sa.

Laurențiu Reghecampf și-a deschis sufletul în emisiunea lui Denise Rifai, iar antrenorul a vorbit cu sinceritate despre scandalul momentului. Divorțul dintre el și Anamaria Prodan ține prima pagină a ziarelor, iar motivele pentru care cei doi se separă oficial au rămas necunoscute, până acum.

Antrenorul a făcut lumină în acest caz și a vorbit despre momentul în care căsnicia lui cu Anamaria Prodan s-a deteriorat. Reghecampf a amintit de episodul în care impresara l-a lovit cu pumnul pe Dan Alexa, moment filmat de paparazzi și ajuns viral pe toate rețelele de socializare.

Laurențiu Reghecampf a mărturisit că regretă că nu a intentat procesul de divorț din acel moment, trăgând după sine o căsnicie toxică, care oricum nu mai mergea. Mai mult, antrenorul a spus că dacă Anamaria Prodan nu l-ar fi lovit pe Dan Alexa, divorțul nu ar mai fi avut loc, iar acum lucrurile ar fi stat cu totul și cu totul altfel.

”Nu (n.r. nu ar mai fi divorțat) , pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce face Anamaria. Eu merg pe premisa să am încredere în omul de lângă mine, niciodată nu m-am gândit la acest lucru. Când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu ea, eram în Dubai cu cei doi băieți, n-am putut să-i spun lui Bebe. Am luat eu decizia, am încercat pe parcurs să trec peste acest moment, dar n-am putut. Îmi pare rău dacă am făcut anumite lucruri și i-am dat anumite speranțe, dar cel mai sănătos pentru amândoi era să punem capăt atunci”, a spus Laurențiu Reghecampf, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

După acel moment vizionat de o țară întreagă, antrenorul a încercat să aibă o discuție cu Anamaria Prodan, însă lucrurile s-au degradat și mai tare, iar căsnicia celor doi a fost compromisă.

”Intrăm într-un subiect foarte delicat. Momentul delicat în căsnicia noastră a fost momentul când am văzut acel incident pe care l-a avut ea cu Dan Alexa, moment când i-a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu ea și i-am zis că îmi va fi greu să trec peste acel moment. De atunci lucrurile au luat o altă întorsătură”, a mai zis Laurențiu Reghecampf.