Un actor din serialul Lord of The Rings: Rings of Power și Spartacus vine la Comic Con în București

Simon Merrells, interpretul generalului Marcus Licinius Crassus din serialul Spartacus, va fi prezent la Comic Con, eveniment ce va avea loc la Romexpo în București în perioada 26-28 august.

Simon Merrells și-a început cariera pe scena teatrului din Marea Britanie, jucând în numeroase piese de William Shakespeare, cum ar fi “The Comedy of Errors” sau “Coriolanus”.

În 2013 a obținut rolul lui Marcus Licinius Crassus, generalul roman însărcinat de mai-marii cetății pentru a conduce represiunea rebeliunii inițiate de Spartacus, în cel de-al treilea și ultimul sezon, Spartacus: War of the Damned.

De asemenea, Simon Merrells face parte din distribuția mult așteptatului serial Amazon Prime din universul Lord of The Rings, The Rings of Power. Actorul mai este cunoscut și pentru rolul său în serialul lui Neil Gaiman, Good Omens, dar și pentru Knightfall, unde a jucat alături de Mark Hamill.

Simon Merrells este cel de-al patrulea actor invitat la Comic Con anul acesta și i se alătură lui Graham McTavish (The Hobbit, House of the Dragon, The Witcher, Lucifer), Ross Marquand (Avengers, The Walking Dead, What If…) și Clive Standen (Vikings, The Walking Dead).

În curând vom afla și care sunt ceilalți doi actori care vor lua parte la panel-uri, sesiuni de autografe și fotografii cu fanii, dar și noi informații legate de principalele atracții de anul acesta de la Comic Con: zona de gaming, Aleea Artiștilor, zona de târg, board games, cosplay sau zona de street food.

Biletele au prețuri variate și sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

Evenimentul este prezentat de Kaufland.

Vizionare placuta