Libertatea este singura opțiune: Anul pierdut 1986 / Clouds of Chernobyl, o poveste reală

„Anul pierdut 1986 / Clouds of Chernobyl”, filmul de debut al talentatei regizoare Ligia Ciornei, spune o poveste reală din perioada comunistă, drama unei femei aflate la a treia sarcină, în perioada exploziei de la Cernobîl și a decretului cu numărul 770 dat de Nicolae Ceaușescu împotriva avortului.

Aflată la primul său lungmetraj, Ligia Ciornei este deja cunoscută publicului cinefil datorită celor două scurtmetraje care îi poartă semnătura: Vintage (2017) și Somewhere in Moldova (2019).

Absolventă a Universității Naționale de Teatru și Film I.L. Caragiale din București, Ligia Ciornei s-a născut și a crescut în Suceava, ținutul Bucovinei fiind una dintre sursele de inspirație pentru ea. Ligia Ciornei este o artistă interdisciplinară, atât scenaristă, cât și regizoare, care folosește în mod constant filmul, realitatea virtuală și instalațiile extinse pentru proiectele sale de teatru și multimedia. Deține o diplomă de licență și un master în regie și producție de film la UNATC.

Bazat pe o întâmplare adevărată, filmul „Anul pierdut 1986” spune o poveste plasată într-o perioadă în care mai multe femei din nordul Bucovinei, precum și din orașele Iași, Vrancea și Tulcea, au fost nevoite să facă avorturi în condiții inumane, deoarece practica era ilegală potrivit legislației comuniste.

Totul în contextul în care în România a fost informată cu întârziere că centrala nucleară de la Cernobîl a explodat, populația din nord-estul țării fiind expusa la niveluri ridicate de radiații și prin urmare, la pericolul creșterii numărului de cazuri de nou-născuți cu malformații.

La vremea respectivă, Partidul Comunist Român a condamnat ferm atât femeile care au făcut avort, cât și pe cele care au păstrat copiii născuți cu malformații. Au fost create centre speciale unde erau plasați copiii respectivi, iar părinților li s-a interzis să îi vadă sau să aibă grijă de ei.

Recuperarea trecutului

În detaliu, filmul spune povestea Irinei (interpretată de Isabela Neamțu), o femeie nevoită să rezolve o dilemă morală – să aleagă între un avort si riscul de a face închisoare sau să continue sarcina si să păstreze nou-născutul după naștere, cu riscul ca acesta sa aibă grave malformații.

Vorbind despre debutul ei în lungmetraj, Ligia Ciornei a declarat pentru Cineuropa: „Întreaga dezvoltare a personajelor și a scenariului s-a bazat pe o serie de întâlniri cu femei care au trăit experiența de la Cernobîl în România comunistă. După ce am scris scenariul, Dan (Dimitriu, unul dintre producători si operatorul filmului) m-a întrebat fără nicio ezitare de ce am nevoie și când vreau să încep să filmez. Am filmat 70% din film în șase zile, iar cea mai lungă secvență fără cut-uri durează 20 de minute. După un an, Cristian Mungiu ne-a spus că trebuie să terminăm filmul cu un final pe măsură. În acel moment, ne-am întâlnit cu producătorul Marian Mario, care ne-a oferit tot ce aveam nevoie. Alături de el au venit și Viorel Chesaru, directorul executiv al celei mai importante case de post-producție din România, Chainsaw Europe, Cristina Badea de la Adenium Film și, nu în ultimul rând, sfaturile esențiale de montaj oferite de Dana Bunescu.”

Isabela Neamțu, protagonista filmului a declarat: ‚,Sper ca filmul va ridica multe întrebări și va stârni multe controverse. În primul rând, în legătura cu istoria noastră recenta și impactul ei asupra unor mentalități care își prelungesc efectele pana în prezent. Apoi, o tema importantă este evenimentul de la Cernobîl și implicațiile lui in viața noastră de azi. Și mai ales, asupra unui subiect prea puțin dezbătut la noi – dreptul la viața și dreptul unei femei de a alege viața.’’

În film joacă și Gavril Pătru, Victoria Cociaş, Valer Dellakeza, Anastasia Simion, Radu Badea și Oana Pușcatu. Ei au fost susținuți la cadru de restul echipei filmului, formata in mare parte de debutanți în toate departamentele.

„Anul pierdut 1986 / Clouds of Chernobyl”, este o producție românească independenta, produsa de Pala Film și coprodusă de Chainsaw Europe, Adenium Film și Doctor’s Studio. Filmul a fost achiziționat de HBO, cu un acord de exclusivitate pe un an în România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Croația, Bulgaria, Slovenia, Serbia și Macedonia de Nord. Lansarea sa este programată pentru 25 octombrie 2022.

SINOPSIS

Filmul este produs de Pala Film în coproducție cu Chainsaw Europe, Adenium Film și Doctors Studio

