De ce nu își mai dorește Octavia Geamănu copii? Prezentatoarea tv a trecut prin momente cumplite la prima sarcină!

Octavia Geamănu are un băiețel în vârstă de 6 ani, iar rolul de mamă i se potrivește mânușă prezentatoarei tv. Cu toate acestea, ea nu și-a mai dorit niciodată să devină mamă pentru a doua oară, chiar dacă partenerul ei de viață ar fi vrut ca familia lor să fie mai numeroasă.

Octavia Geamănu a devenit mămică acum 6 ani, atunci când fiul ei și al lui Marian Ionescu a venit pe lume. De atunci, vedeta a știut că nu își mai dorește să mai treacă încă o dată prin experiența maternității, asta pentru că Octavia Geamănu a avut o sarcină grea, iar riscul de a-și pierde copilul a marcat-o profund pe vedetă.

Cu toate că soțul ei, artistul Marian Ionescu, și-ar mai fi dorit să devină tată pentru a treia oară, Octavia Geamănu a fost fermă în ceea ce privește hotărârea de a nu mai avea copii.

"Marian își dorea încă un copil, dar a înțeles că e suficient, din pricina faptului că am avut o sarcină foarte grea și nu sunt dispusă să mai trec din nou prin acea perioadă.

A fost o perioadă grea, pentru că am avut trombofilie, pentru că am stat foarte mult timp în pat, mi-am făcut 200 și ceva de injecții singură în burtă. E genul de sarcină cu care se confruntă foarte multe femei, e ceva foarte frecvent, dar pentru mine a fost înfiorător, din pricina faptului că mă temeam, în fiecare zi, să nu pierd sarcina. Și chiar nu mai vreau să trec prin perioada aceea. Mă mir că am rămas zdravănă la cap și că nu am avut vreo depresie, că depresia nu alege, e la colț, indiferent cât de puternic ești, o dată te lovește.", a mărurisit prezentatoarea tv, pentru viva.ro.

Fiul Octaviei Geamănu, talentat în mai multe domenii

Fiul prezentatoarei tv nu este atras de muzică, așa cum a crezut inițial, ci are alte înclinații, cum ar fi pictura sau echitația.

"Andrei nu are nicio treabă cu muzica. În mod normal așa am fi crezut: că e atras de muzică, pentru că îl puneam eu pe scaunul de la pian și săracul nu putea să meargă în picioare, deci nu avea cum să fugă de acolo. Andrei pictează, joacă tenis, merge la karate, îi place echitația.

Săptămâna viitoare are serbarea de final de grădiniță, în toamnă începe clasa zero. L-am dat de mic la grădiniță, că viața nu e ușoară și să știe despre ce e vorba.", a mai spus soția lui Marian Ionescu.